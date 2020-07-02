МИД Китая оценил итоги голосования по российской конституции

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Китай как стратегический партнер и дружественный сосед РФ уважает выбранный российским народом путь развития страны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя прошедшее голосование по поправкам в Конституцию РФ.
"Мы обратили внимание, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое стало важным политическим событием в России, прошло спокойно. Результаты, обнародованные Центральной избирательной комиссией РФ, отражают выбор российского народа", - заявил дипломат.
По его словам, как дружественный сосед и стратегический партнер России "Китай всегда будет уважать путь развития, независимо выбранный российским народом, а также поддерживать усилия РФ в осуществлении долгосрочной стабильности и продвижении социально-экономического развития".
"Мы готовы работать с российской стороной на основании достигнутого нашими лидерами консенсуса, углублять взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество, чтобы принести еще больше выгод народам наших стран", - добавил он.
Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 100% протоколов, за принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%.