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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573779442.html
МИД Китая оценил итоги голосования по российской конституции
Китай как стратегический партнер и дружественный сосед РФ уважает выбранный российским народом путь развития страны, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:35
голосование по поправкам в конституцию
чжао лицзянь
конституция рф
мид кнр
китай
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573778134.html
https://ria.ru/20200702/1573777099.html
не отражают
13
4
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, конституция рф, мид кнр, китай, в мире

МИД Китая оценил итоги голосования по российской конституции

11:35 02.07.2020
3921
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Китай как стратегический партнер и дружественный сосед РФ уважает выбранный российским народом путь развития страны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя прошедшее голосование по поправкам в Конституцию РФ.
"Мы обратили внимание, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое стало важным политическим событием в России, прошло спокойно. Результаты, обнародованные Центральной избирательной комиссией РФ, отражают выбор российского народа", - заявил дипломат.
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По его словам, как дружественный сосед и стратегический партнер России "Китай всегда будет уважать путь развития, независимо выбранный российским народом, а также поддерживать усилия РФ в осуществлении долгосрочной стабильности и продвижении социально-экономического развития".
"Мы готовы работать с российской стороной на основании достигнутого нашими лидерами консенсуса, углублять взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество, чтобы принести еще больше выгод народам наших стран", - добавил он.
Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 100% протоколов, за принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%.
Работа информационного центра ЦИК России
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ОП зафиксировала 205 сообщений о несоблюдении стандарта голосования
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
9151009
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Голосование по поправкам в КонституциюЧжао ЛицзяньКонституция РФМИД КНРКитайВ мире
Популярные комментарии
не отражают
2 июля, 11:41
T_ А
3000010
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