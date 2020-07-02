МИД Китая оценил итоги голосования по российской конституции

"Мы обратили внимание, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое стало важным политическим событием в России, прошло спокойно. Результаты, обнародованные Центральной избирательной комиссией РФ, отражают выбор российского народа", - заявил дипломат.

По его словам, как дружественный сосед и стратегический партнер России "Китай всегда будет уважать путь развития, независимо выбранный российским народом, а также поддерживать усилия РФ в осуществлении долгосрочной стабильности и продвижении социально-экономического развития".