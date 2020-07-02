Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573779345.html
В СФ ответили на статью NYT о посреднике в "сговоре" России с талибами
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предположил, что публикация статьи... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:36
россия
владимир джабаров
дональд трамп
the new york times
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://ria.ru/20200702/1573778174.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573769340.html
3
россия
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_451:0:2459:1506_1400x0_80_0_0_64491bcd0bb23d6dbf5db1db9d00dae9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_702:0:2208:1506_1400x0_80_0_0_bfed8a1207d06b62354ba0193e653a25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир джабаров, дональд трамп, the new york times, афганистан, талибан, сша, в мире

В СФ ответили на статью NYT о посреднике в "сговоре" России с талибами

11:34 02.07.2020 (обновлено: 11:36 02.07.2020)
10031
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предположил, что публикация статьи газеты New York Times о якобы имевшем место сговоре России и группировки "Талибан" связана с предстоящими президентскими выборами в США.
Он отметил, что это издание определяет направление "печатной политики СМИ" в стране. Также Джабаров напомнил, что это частная газета. Она, по мнению сенатора, выражает позицию демократов.
"Они и не скрывают это. Уж очень хочется демократам в преддверии президентских выборов опять обвинить Трампа в сговоре с нами, с коварной Россией. Это же бред, который несут американцы", — пояснил сенатор.
По его мнению, подобные публикации отражают внутреннюю борьбу Соединенных Штатов, в которую пытаются втянуть Россию и другие страны, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем. Кроме того, он подчеркнул, что российского присутствия в Афганистане практически нет.
Он подчеркнул, что "Талибан" постепенно и планово захватывает все новые территории и регулярное нападает на американских солдат, и "для этого им не надо платить, они сами делают это с удовольствием".
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 11:22
МИД назвал голословными обвинения в сговоре России с талибами
Также сенатор подчеркнул, что Россия решает немного другие задачи в том регионе. Кроме того, страна "не заигрывает" с наркобаронами.
"В данном случае, одновременно пытаются полоскать Трампа. Кстати, Трамп и другие официальные лица, включая американские разведсообщества, не подтвердили достоверность этой информации. Наоборот, опровергают, что это полная чушь", — напомнил Джабаров.
Он выразил сожаление, что газета превращается в желтую прессу, если она публикует "подобные фейки".
Ранее газета New York Times выпустила новый материал о "сговоре" России и группировки "Талибан". Издание, ссылаясь на американские и афганские официальные лица, утверждает, что некий контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
До этого издание со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью. В ней утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевиками за нападения на американских солдат в Афганистане, а президент США Дональд Трамп проинформирован об этом. Доказательств представлено не было. Позднее, в еще одной статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами.
Российский МИД назвал сообщения СМИ фейком, а Трамп — "заказухой".
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Вчера, 08:32
В США призвали ввести санкции против РФ за "сговор с талибами"
4090005
Обсудить 3
РоссияВладимир ДжабаровДональд ТрампThe New York TimesАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Евгений Примаков
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова
Президент США Дональд Трамп
Twitter удалил фото из твита Трампа
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали обвинения в сговоре России с талибами
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД Китая оценил итоги голосования по российской конституции
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Россия начала экспорт лекарства от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
В МИД не слышали о человеке, названном посредником в "сговоре" с талибами
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Посол России в США Анатолий Антонов
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
Военный эксперт Владимир Неелов
Военного эксперта приговорили к семи годам колонии за госизмену
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из "списка Титова"
Страны мира. Монголия
Посольство России прокомментировало случаи чумы в Монголии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
Лента новостейМолния