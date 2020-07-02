В СФ ответили на статью NYT о посреднике в "сговоре" России с талибами

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией " Говорит Москва " предположил, что публикация статьи газеты New York Times о якобы имевшем место сговоре России и группировки " Талибан " связана с предстоящими президентскими выборами в США

Он отметил, что это издание определяет направление "печатной политики СМИ" в стране. Также Джабаров напомнил, что это частная газета. Она, по мнению сенатора, выражает позицию демократов.

"Они и не скрывают это. Уж очень хочется демократам в преддверии президентских выборов опять обвинить Трампа в сговоре с нами, с коварной Россией. Это же бред, который несут американцы", — пояснил сенатор.

По его мнению, подобные публикации отражают внутреннюю борьбу Соединенных Штатов, в которую пытаются втянуть Россию и другие страны, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем. Кроме того, он подчеркнул, что российского присутствия в Афганистане практически нет.

Он подчеркнул, что "Талибан" постепенно и планово захватывает все новые территории и регулярное нападает на американских солдат, и "для этого им не надо платить, они сами делают это с удовольствием".

Также сенатор подчеркнул, что Россия решает немного другие задачи в том регионе. Кроме того, страна "не заигрывает" с наркобаронами.

"В данном случае, одновременно пытаются полоскать Трампа. Кстати, Трамп и другие официальные лица, включая американские разведсообщества, не подтвердили достоверность этой информации. Наоборот, опровергают, что это полная чушь", — напомнил Джабаров.

Он выразил сожаление, что газета превращается в желтую прессу, если она публикует "подобные фейки".

Ранее газета New York Times выпустила новый материал о "сговоре" России и группировки "Талибан". Издание, ссылаясь на американские и афганские официальные лица, утверждает, что некий контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.

До этого издание со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью. В ней утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевиками за нападения на американских солдат в Афганистане, а президент США Дональд Трамп проинформирован об этом. Доказательств представлено не было. Позднее, в еще одной статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами.