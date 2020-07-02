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В Липецкой области умер семнадцатый пациент с коронавирусом
Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала семнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:34
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, липецкая область, липецк

В Липецкой области умер семнадцатый пациент с коронавирусом

11:34 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала семнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
По данным на 1 июля, в регионе скончались 16 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
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"Пожилая женщина с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецкой области. Умершая проживала в Липецке. Ей было 73 года. В регионе это уже семнадцатая смерть пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.
"В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает администрация региона.
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Всего в Липецкой области выявлено 3852 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 2409 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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