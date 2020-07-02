В Липецкой области умер семнадцатый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала семнадцатым умершим пациентом с подтвержденной Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала семнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией Липецкой области , сообщает администрация региона.

По данным на 1 июля, в регионе скончались 16 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.

"Пожилая женщина с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецкой области. Умершая проживала в Липецке . Ей было 73 года. В регионе это уже семнадцатая смерть пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

"В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает администрация региона.

Всего в Липецкой области выявлено 3852 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 2409 человек.