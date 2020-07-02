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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В ЕП оценили уровень санитарных мер при голосовании в России
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в условиях пандемии было организовано при соблюдении всех санитарных норм, многие страны могли бы брать с России... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:30
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
франция
нижегородская область
политика
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353
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конституция рф, владимир путин, москва, франция, нижегородская область, политика

В ЕП оценили уровень санитарных мер при голосовании в России

11:30 02.07.2020
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© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
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Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ в условиях пандемии было организовано при соблюдении всех санитарных норм, многие страны могли бы брать с России пример, а сам избирательный процесс продемонстрировал большой уровень демократии, заявила французский депутат Европейского парламента Элен Лапорт.
"Я впервые в России. Я сильно впечатлена санитарным протоколом, который используется в России, в частности, в Москве. Когда я приехала на участок, всем вручили перчатки и маски, измерили температуру, соблюдалось социальное дистанцирование. С этих новых санитарных норм, которые соблюдаются в России, многие страны могли бы брать пример", - сказала Лапорт на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной результатам общественного контроля за общероссийским голосованием по внесению изменений в конституцию РФ.
Что касается самой процедуры голосования, депутат отметила прозрачность и большой уровень демократии в избирательном процессе.
"65% явки соответствует рейтингу популярности (главы государства) Владимира Путина... Впечатляют масштабы страны, где проживают 150 миллионов жителей - провести здесь такой референдум при пандемии COVID - это действительно подвиг", - подчеркнула французский депутат.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 11:16Голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатель из Италии оценил уровень организации голосования в Москве
Она напомнила, что во Франции в настоящее время проходят муниципальные выборы.
"По сравнению с муниципальными выборами во Франции, я думаю, что в плане санитарных норм все было сделано для того, чтобы люди могли спокойно проголосовать", - добавила Лапорт.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Вчера, 11:08Голосование по поправкам в Конституцию
Крашенинников призвал развивать дистанционное голосование
1330001
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваФранцияНижегородская областьПолитика
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