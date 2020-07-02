В ЕП оценили уровень санитарных мер при голосовании в России

Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ в условиях пандемии было организовано при соблюдении всех санитарных норм, многие страны могли бы брать с России пример, а сам избирательный процесс продемонстрировал большой уровень демократии, заявила французский депутат Европейского парламента Элен Лапорт.

"Я впервые в России. Я сильно впечатлена санитарным протоколом, который используется в России, в частности, в Москве . Когда я приехала на участок, всем вручили перчатки и маски, измерили температуру, соблюдалось социальное дистанцирование. С этих новых санитарных норм, которые соблюдаются в России, многие страны могли бы брать пример", - сказала Лапорт на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной результатам общественного контроля за общероссийским голосованием по внесению изменений в конституцию РФ.

Что касается самой процедуры голосования, депутат отметила прозрачность и большой уровень демократии в избирательном процессе.

"65% явки соответствует рейтингу популярности (главы государства) Владимира Путина ... Впечатляют масштабы страны, где проживают 150 миллионов жителей - провести здесь такой референдум при пандемии COVID - это действительно подвиг", - подчеркнула французский депутат.

Она напомнила, что во Франции в настоящее время проходят муниципальные выборы.

"По сравнению с муниципальными выборами во Франции, я думаю, что в плане санитарных норм все было сделано для того, чтобы люди могли спокойно проголосовать", - добавила Лапорт.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области . Оно проходило с 25 по 30 июня.