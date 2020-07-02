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Делегация Роспотребнадзора поможет Киргизии в борьбе с коронавирусом
Делегация Роспотребнадзора поможет властям Киргизии в борьбе с коронавирусом, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кубатбек Боронов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кубатбек боронов
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киргизия
общество
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, кубатбек боронов, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киргизия, общество

Делегация Роспотребнадзора поможет Киргизии в борьбе с коронавирусом

11:27 02.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости. Делегация Роспотребнадзора поможет властям Киргизии в борьбе с коронавирусом, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кубатбек Боронов.
По его словам, делегация из России во главе с заместителем руководителя Роспотребнадзора Вячеславом Смоленским прибыла в Киргизию в среду. Приезд делегации, как отметил премьер, стал результатом недавних переговоров лидеров Киргизии и России.
"Делегация Роспотребнадзора проведет консультации эпидемиологам, инфекционистам, вирусологам и реаниматологам Киргизии. Прибытие этой делегации очень поможет нашим специалистам, так как хороший опыт России в борьбе с коронавирусом очень важен", - подчеркнул Боронов.
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 6 261, умерли 66 человек, выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов. В среду сообщалось, что в Киргизии выявили за сутки рекордные 439 случаев COVID-19, скончались пять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кубатбек БороновКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиргизияОбщество
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