Делегация Роспотребнадзора поможет Киргизии в борьбе с коронавирусом

По его словам, делегация из России во главе с заместителем руководителя Роспотребнадзора Вячеславом Смоленским прибыла в Киргизию в среду. Приезд делегации, как отметил премьер, стал результатом недавних переговоров лидеров Киргизии и России.

"Делегация Роспотребнадзора проведет консультации эпидемиологам, инфекционистам, вирусологам и реаниматологам Киргизии. Прибытие этой делегации очень поможет нашим специалистам, так как хороший опыт России в борьбе с коронавирусом очень важен", - подчеркнул Боронов.

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 6 261, умерли 66 человек, выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов. В среду сообщалось, что в Киргизии выявили за сутки рекордные 439 случаев COVID-19, скончались пять человек.