https://ria.ru/20200702/1573778989.html
Делегация Роспотребнадзора поможет Киргизии в борьбе с коронавирусом
Делегация Роспотребнадзора поможет властям Киргизии в борьбе с коронавирусом, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кубатбек Боронов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:27
2020-07-02T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кубатбек боронов
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киргизия
общество
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киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кубатбек боронов, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киргизия, общество
БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости.
Делегация Роспотребнадзора
поможет властям Киргизии
в борьбе с коронавирусом
, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кубатбек Боронов
.
По его словам, делегация из России во главе с заместителем руководителя Роспотребнадзора Вячеславом Смоленским прибыла в Киргизию в среду. Приезд делегации, как отметил премьер, стал результатом недавних переговоров лидеров Киргизии и России.
"Делегация Роспотребнадзора проведет консультации эпидемиологам, инфекционистам, вирусологам и реаниматологам Киргизии. Прибытие этой делегации очень поможет нашим специалистам, так как хороший опыт России в борьбе с коронавирусом очень важен", - подчеркнул Боронов.
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 6 261, умерли 66 человек, выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов. В среду сообщалось, что в Киргизии выявили за сутки рекордные 439 случаев COVID-19, скончались пять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.