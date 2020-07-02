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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573778345.html
Посольство в Париже рассказало о результатах голосования по поправкам
Две трети находящихся в Париже россиян, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, не поддержали изменения в основной закон, свидетельствуют РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:25
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
франция
страсбург
париж
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1400x0_80_0_0_b6f7cb2c0787b26c9adc1cda79febcf6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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элла памфилова, конституция рф, франция, страсбург, париж, в мире

Посольство в Париже рассказало о результатах голосования по поправкам

11:25 02.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Две трети находящихся в Париже россиян, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, не поддержали изменения в основной закон, свидетельствуют результаты голосования.
Всего на избирательном участке в посольстве России в Париже было выдано 1873 бюллетеня, однако в ящиках для голосования оказалось на один бюллетень меньше - 1872. Три бюллетеня были признаны недействительными.
За внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 625 (33,39%) россиян, против - 1244 (66,45%), эти данные подтверждаются на сайте ЦИК.
Всего во Франции было открыто четыре участка: в посольстве РФ в Париже, в генконсульствах в Марселе и Страсбурге, а также в канцелярии генерального консульства в городе Вильфранш-сюр-Мер. Россияне могли проголосовать в течение двух дней: 28 июня и 1 июля.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Валерий Фадеев
Вчера, 10:59Голосование по поправкам в Конституцию
В СПЧ призвали расширять практику электронного голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФФранцияСтрасбургПарижВ мире
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