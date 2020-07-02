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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Миронов прокомментировал итоги голосования по поправкам
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал очень хорошими результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ, он считает, что все прошло чисто,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
сергей миронов
справедливая россия
политика
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353
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россия, конституция рф, сергей миронов, справедливая россия, политика

Миронов прокомментировал итоги голосования по поправкам

11:23 02.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
© РИА Новости / Нина Зотина
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал очень хорошими результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ, он считает, что все прошло чисто, прозрачно и по-честному.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%.
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"Это очень хороший результат. Прежде всего я обращаю внимание на явку: 65% - это очень хорошая явка летом. И в этой связи результат меня абсолютно устраивает, более того, я должен сказать, что наблюдатели от партии находились практически везде и все голосование шло очень чисто, прозрачно и по-честному, на основании закона", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению политика, голосование показало, что Россия выступает за перемены.
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Говоря о разнице в уровне поддержки поправок в регионах, в частности о Туве и Чечне, где предложения поддержало абсолютное большинство избирателей, или Ненецком автономном округе, что больше половины высказались против поправок, Миронов отметил, что очень многое зависит от разъяснительной кампании в регионах, работы руководителей субъектов, представителей партий. По мнению политика, большинство тех граждан, кто высказался "против", скорее всего, не поняли сути предложенного.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФСергей МироновСправедливая РоссияПолитика
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