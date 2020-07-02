Миронов прокомментировал итоги голосования по поправкам

"Это очень хороший результат. Прежде всего я обращаю внимание на явку: 65% - это очень хорошая явка летом. И в этой связи результат меня абсолютно устраивает, более того, я должен сказать, что наблюдатели от партии находились практически везде и все голосование шло очень чисто, прозрачно и по-честному, на основании закона", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".