https://ria.ru/20200702/1573778215.html
Миронов прокомментировал итоги голосования по поправкам
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал очень хорошими результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ, он считает, что все прошло чисто,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:23
2020-07-02T11:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
сергей миронов
справедливая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_398f0cc7a87861334b97af3889786ea0.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
https://ria.ru/20200702/1573778134.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_398f0cc7a87861334b97af3889786ea0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8cdffc12f8e14e5c63a731ba62b40920.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_dbba04e4da59c4f4b43c160eb9a5699a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, сергей миронов, справедливая россия, политика
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Лидер "Справедливой России
" Сергей Миронов
назвал очень хорошими результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ, он считает, что все прошло чисто, прозрачно и по-честному.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой
, составила порядка 65%.
"Это очень хороший результат. Прежде всего я обращаю внимание на явку: 65% - это очень хорошая явка летом. И в этой связи результат меня абсолютно устраивает, более того, я должен сказать, что наблюдатели от партии находились практически везде и все голосование шло очень чисто, прозрачно и по-честному, на основании закона", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению политика, голосование показало, что Россия выступает за перемены.
Говоря о разнице в уровне поддержки поправок в регионах, в частности о Туве и Чечне, где предложения поддержало абсолютное большинство избирателей, или Ненецком автономном округе, что больше половины высказались против поправок, Миронов отметил, что очень многое зависит от разъяснительной кампании в регионах, работы руководителей субъектов, представителей партий. По мнению политика, большинство тех граждан, кто высказался "против", скорее всего, не поняли сути предложенного.