https://ria.ru/20200702/1573778174.html
МИД назвал голословными обвинения в сговоре России с талибами
Никаких доказательств "сговора Москвы с талибами" нет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:22
2020-07-02T12:32
россия
дональд трамп
замир кабулов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
министерство обороны сша
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://ria.ru/20200701/1573759669.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573769340.html
5
россия
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_504:0:2552:2048_1400x0_80_0_0_48587311f4282ffff2edc4b28fe1b6e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша, в мире
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Никаких доказательств "сговора Москвы с талибами" нет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану
, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов
.
"Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения", — сказал он.
На просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ о том, что посредником между Россией и талибами якобы был контрабандист наркотиков по имени Рахмат Азизи, собеседник агентства ответил, что никогда не слышал о таком человеке.
Кабулов добавил, что по прочтении американских статей о "сговоре" возникает все больше вопросов — "фальшивки тоже надо готовить тщательно".
Тему "сговора России с талибами" подняла газета New York Times
. Со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб она утверждает, что российская разведка якобы предлагала боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента Дональда Трампа
проинформировали об этом. Никаких доказательств газета не привела.
Трамп назвал статью заказной — по его словам, она направлена против него самого и против Республиканской партии. В Белом доме, Пентагоне и американской разведке заявили, что у них нет никаких подтверждений этой информации и что Трампа ни о чем таком не информировали.
Российский МИД также назвал сообщение NYT фальшивкой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по тому поводу, что некогда уважаемое крупнейшее СМИ не гнушается такими "абсолютными утками".