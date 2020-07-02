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МИД назвал голословными обвинения в сговоре России с талибами
Никаких доказательств "сговора Москвы с талибами" нет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:32
россия
дональд трамп
замир кабулов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
министерство обороны сша
афганистан
талибан
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в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, дональд трамп, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша, в мире

МИД назвал голословными обвинения в сговоре России с талибами

11:22 02.07.2020 (обновлено: 12:32 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Никаких доказательств "сговора Москвы с талибами" нет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
1 июля, 22:37
Трамп рассказал, как разведка США относится к "сговору" России с талибами
На просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ о том, что посредником между Россией и талибами якобы был контрабандист наркотиков по имени Рахмат Азизи, собеседник агентства ответил, что никогда не слышал о таком человеке.
Кабулов добавил, что по прочтении американских статей о "сговоре" возникает все больше вопросов — "фальшивки тоже надо готовить тщательно".
Тему "сговора России с талибами" подняла газета New York Times. Со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб она утверждает, что российская разведка якобы предлагала боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента Дональда Трампа проинформировали об этом. Никаких доказательств газета не привела.
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Вчера, 08:32
В США призвали ввести санкции против РФ за "сговор с талибами"
Трамп назвал статью заказной — по его словам, она направлена против него самого и против Республиканской партии. В Белом доме, Пентагоне и американской разведке заявили, что у них нет никаких подтверждений этой информации и что Трампа ни о чем таком не информировали.
Российский МИД также назвал сообщение NYT фальшивкой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по тому поводу, что некогда уважаемое крупнейшее СМИ не гнушается такими "абсолютными утками".
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РоссияДональд ТрампЗамир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
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