МИД назвал голословными обвинения в сговоре России с талибами

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Никаких доказательств "сговора Москвы с талибами" нет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Никаких доказательств "сговора Москвы с талибами" нет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану , директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов

"Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения", — сказал он.

На просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ о том, что посредником между Россией и талибами якобы был контрабандист наркотиков по имени Рахмат Азизи, собеседник агентства ответил, что никогда не слышал о таком человеке.

Кабулов добавил, что по прочтении американских статей о "сговоре" возникает все больше вопросов — "фальшивки тоже надо готовить тщательно".

Тему "сговора России с талибами" подняла газета New York Times . Со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб она утверждает, что российская разведка якобы предлагала боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента Дональда Трампа проинформировали об этом. Никаких доказательств газета не привела.

Трамп назвал статью заказной — по его словам, она направлена против него самого и против Республиканской партии. В Белом доме, Пентагоне и американской разведке заявили, что у них нет никаких подтверждений этой информации и что Трампа ни о чем таком не информировали.