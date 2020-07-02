Миссия СНГ готова участвовать в мониторинге выборов в Белоруссии

"Ситуация, скажем откровенно, неопределенная. Можно пригласить наблюдателей, но нет уверенности в том, что они смогут приехать из-за пандемии. Выезд из многих стран СНГ крайне ограничен… Нет транспортного, авиационного сообщения. Даже если наблюдатели от СНГ готовы будут приехать, а я в этом не сомневаюсь, и если нас пригласят, очень трудно будет приехать в Республику Беларусь. Поэтому исполком СНГ отнесется с пониманием к любым вариантам решения этой проблемы. Если нас пригласят, мы, конечно же, приедем и будем наблюдать", - сказал Лебедев журналистам.