В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Примакова Евгения Александровича, избранного по Балашовскому одномандатному избирательному округу No 165 (Саратовская область), 25 июня 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в проекте постановления.