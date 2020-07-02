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В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова
Проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Евгения Примакова, назначенного главой Россотрудничества, внесен в Госдуму, следует из базы... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:20
элеонора митрофанова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
госдума рф
евгений примаков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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353
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элеонора митрофанова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), госдума рф, евгений примаков, владимир путин, политика

В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова

11:20 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Евгения Примакова, назначенного главой Россотрудничества, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении руководителем Россотрудничества Примакова, члена думского комитета по международным делам. На посту главы Россотрудничества он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД России в качестве посла по особым поручениям.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Примакова Евгения Александровича, избранного по Балашовскому одномандатному избирательному округу No 165 (Саратовская область), 25 июня 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в проекте постановления.
Предлагается рассмотреть вопрос о досрочном сложении полномочий Примакова на пленарном заседании Госдумы 7 июля.
Евгений Примаков
25 июня, 20:08
Примаков рассказал о планах на посту главы Россотрудничества
721495822
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Элеонора МитрофановаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Госдума РФЕвгений ПримаковВладимир ПутинПолитика
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