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https://ria.ru/20200702/1573777827.html
В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 114
Три пациентки в возрасте от 39 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 114,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тульская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область, общество

В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 114

11:17 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Три пациентки в возрасте от 39 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 114, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 74 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 152 человека.
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"Три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Тулы, Богородицкого и Киреевского районов в возрасте 39, 57 и 80 лет", - говорится в сообщении.
COVID-19 в Тульской области за время пандемии подтвержден у 6836 человек, выздоровели 5797 пациентов. Всего в регионе скончались 114 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская областьОбщество
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