В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 114

"Три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Тулы, Богородицкого и Киреевского районов в возрасте 39, 57 и 80 лет", - говорится в сообщении.

COVID-19 в Тульской области за время пандемии подтвержден у 6836 человек, выздоровели 5797 пациентов. Всего в регионе скончались 114 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.