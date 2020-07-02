В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 114

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Три пациентки в возрасте от 39 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 114, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 74 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 152 человека.
"Три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Тулы, Богородицкого и Киреевского районов в возрасте 39, 57 и 80 лет", - говорится в сообщении.
COVID-19 в Тульской области за время пандемии подтвержден у 6836 человек, выздоровели 5797 пациентов. Всего в регионе скончались 114 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.