Наблюдатель из Италии оценил уровень организации голосования в Москве

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве прошло на высоком уровне, считает международный наблюдатель, депутат Палаты депутатов парламента Италии Паоло Гримольди.

"Обычно мы посещаем от 10 до 15 УИК в Москве. Мы посетили 70 мест, где проходило голосование - это рекорд за два года", - сказал он на пресс-конференции.

Гримольди отметил, что у него положительное впечатление от посещения УИК. "В целом все было идеально во всех 70 участках", - заявил он.

При этом, по его словам, были и мелкие недоразумения. "В некоторых случаях председатель УИК не смог сказать нам, кого представляют наблюдатели на УИК, в некоторых случаях не очень ясно было, каким образом осуществляется закрытие урны", - пояснил он.

Итальянский депутат также рассказал, что попробовал полевую кухню на одном из участков.

Согласно представленным в четверг утром в информцентре ЦИК данным после обработки 100% протоколов, за принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%.