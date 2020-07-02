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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573777788.html
Наблюдатель из Италии оценил уровень организации голосования в Москве
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве прошло на высоком уровне, считает международный наблюдатель, депутат Палаты депутатов парламента Италии Паоло РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
парламент италии
владимир путин
москва
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, парламент италии, владимир путин, москва, в мире

Наблюдатель из Италии оценил уровень организации голосования в Москве

11:16 02.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве прошло на высоком уровне, считает международный наблюдатель, депутат Палаты депутатов парламента Италии Паоло Гримольди.
"Обычно мы посещаем от 10 до 15 УИК в Москве. Мы посетили 70 мест, где проходило голосование - это рекорд за два года", - сказал он на пресс-конференции.
Гримольди отметил, что у него положительное впечатление от посещения УИК. "В целом все было идеально во всех 70 участках", - заявил он.
При этом, по его словам, были и мелкие недоразумения. "В некоторых случаях председатель УИК не смог сказать нам, кого представляют наблюдатели на УИК, в некоторых случаях не очень ясно было, каким образом осуществляется закрытие урны", - пояснил он.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Вчера, 11:08Голосование по поправкам в Конституцию
Крашенинников призвал развивать дистанционное голосование
Итальянский депутат также рассказал, что попробовал полевую кухню на одном из участков.
Согласно представленным в четверг утром в информцентре ЦИК данным после обработки 100% протоколов, за принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Валерий Фадеев
Вчера, 10:59Голосование по поправкам в Конституцию
В СПЧ призвали расширять практику электронного голосования
1221002
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПарламент ИталииВладимир ПутинМоскваВ мире
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