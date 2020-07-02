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В МИД не слышали о человеке, названном посредником в "сговоре" с талибами
Комментируя публикации американских СМИ о том, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи участвовал в "сговоре" России с талибами, директор второго департамента РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:17
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
талибан
сша
в мире
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россия
афганистан
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, талибан, сша, в мире

В МИД не слышали о человеке, названном посредником в "сговоре" с талибами

11:15 02.07.2020 (обновлено: 12:17 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Комментируя публикации американских СМИ о том, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи участвовал в "сговоре" России с талибами, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что никогда не слышал об этом человеке.
"Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения", — сказал он.

Бездоказательные утверждения

На прошлой неделе The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США проинформировали об этом. При этом доказательства не приводились.
Российское посольство в США потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за подобных новостей. МИД назвал сообщения СМИ фейком, а Трамп — заказухой. Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям нет и Трампу об "угрозах" не докладывали.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанТалибанСШАВ мире
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