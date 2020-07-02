В МИД не слышали о человеке, названном посредником в "сговоре" с талибами

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Комментируя публикации американских СМИ о том, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи участвовал в "сговоре" России с талибами, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что никогда не слышал об этом человеке.
"Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения", — сказал он.
Бездоказательные утверждения
На прошлой неделе The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США проинформировали об этом. При этом доказательства не приводились.
Российское посольство в США потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за подобных новостей. МИД назвал сообщения СМИ фейком, а Трамп — заказухой. Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям нет и Трампу об "угрозах" не докладывали.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.