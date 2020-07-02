В КБР за поправки к Конституции проголосовали 85,52% избирателей

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Более 85% избирателей Кабардино-Балкарии проголосовали за поправки в Конституцию РФ, против - больше 12%, сообщил председатель регионального избиркома Вячеслав Гешев.

"В республике за поправки в конституцию проголосовали 369,739 тысячи человек или 85,52%, против - 53,795 тысячи человек или 12,68%. Явка составила 78,31%", - сказал Гешев на заседании избиркома.

Он отметил, что жалоб на нарушения в ходе голосования не поступало.

На выборах президента России в марте 2018 года явка по Кабардино-Балкарии составила 91,8%. Явка на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года в регионе составила 90,11%.