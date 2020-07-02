В Ботсване двое выросло количество загадочных смертей слонов

"По меньшей мере 350 слонов умерли - такие масштабы поражают. Ботсвана является домом для трети африканских слонов и 10% из них водятся в этом регионе, поэтому это может значительно повлиять на мировую популяцию", - заявил Маккенн, назвав ситуацию "катастрофическим вымиранием", и призвал продолжать расследование.

Местные жители сообщили, что видели еще несколько ослабленных особей, что означает, что рост числа смертей среди слонов может продолжать расти, отмечает телеканал.

Как сообщает телеканал, аэрофотосъемка показала, что останки почти 70% умерших слонов были обнаружены в местах водопоев. Точная причина массовой гибели пока не известна. Ранее сообщалось, что поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство как возможную причину смерти слонов исключили. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми также не являются причинами их гибели.