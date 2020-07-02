https://ria.ru/20200702/1573777429.html
В Северной Осетии поправки к Конституции поддержали 82,8% избирателей
В Северной Осетии за поправки к Конституции РФ проголосовали 82,8% избирателей, против - 16,8%, сообщает избирком региона после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:10
2020-07-02T11:14
голосование по поправкам в конституцию
республика северная осетия - алания
конституция рф
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573777286.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, конституция рф, в мире