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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573777429.html
В Северной Осетии поправки к Конституции поддержали 82,8% избирателей
В Северной Осетии за поправки к Конституции РФ проголосовали 82,8% избирателей, против - 16,8%, сообщает избирком региона после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:14
голосование по поправкам в конституцию
республика северная осетия - алания
конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573750806_0:67:1991:1186_1400x0_80_0_0_55a30caab4b8e81b8e74faa409c518ab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
республика северная осетия - алания, конституция рф, в мире

В Северной Осетии поправки к Конституции поддержали 82,8% избирателей

11:10 02.07.2020 (обновлено: 11:14 02.07.2020)
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© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
Перейти в фотобанк
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. В Северной Осетии за поправки к Конституции РФ проголосовали 82,8% избирателей, против - 16,8%, сообщает избирком региона после обработки 100% протоколов.
"За проголосовали 352 314 человек, или 82,8%, против - 71 856 человек, или 16,8%", - сообщили в избиркоме.
Явка составила 82,7%, добавили в ведомстве.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Вчера, 11:08Голосование по поправкам в Конституцию
Крашенинников призвал развивать дистанционное голосование
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