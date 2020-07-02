Жителя Архангельска будут судить за убийство матери шестерых детей

МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области завершили расследование дела об убийстве матери шести детей в кафе Архангельска, в котором обвиняется ранее судимый 26-летний житель города, похитивший после убийства деньги и товары на 21 тысячу рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В убийстве многодетной матери обвиняют 26-летнего Олега Ярополова, ему также предъявлено обвинение в разбое. Следователи установили, что ночью 22 октября прошлого года Ярополов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в кафе "24 Часа" в Архангельске.
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"Дождавшись, когда из кафе уйдут посетители и он останется один с женщиной-продавцом, с целью хищения имущества напал на нее, нанес стеклянной бутылкой и колюще-режущим предметом множественные удары в область головы, шеи, груди и живота потерпевшей, при этом сдавливал шею приготовленным для этого шнурком, причинив несовместимые с жизнью ранения, повлекшие ее смерть на месте происшествия, при этом шестеро малолетних детей погибшей остались без матери", - говорится в сообщении.
С места происшествия Ярополов скрылся, похитив деньги, алкоголь, сигареты и другие вещи на общую сумму более 21 тысячи рублей. В тот же день он был задержан, вину в совершении преступлений не признал. "Однако она доказана собранными по делу доказательствами, часть похищенного изъята в ходе обыска в его квартире", - пояснили в прокуратуре.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.