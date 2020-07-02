Жителя Архангельска будут судить за убийство матери шестерых детей

"Дождавшись, когда из кафе уйдут посетители и он останется один с женщиной-продавцом, с целью хищения имущества напал на нее, нанес стеклянной бутылкой и колюще-режущим предметом множественные удары в область головы, шеи, груди и живота потерпевшей, при этом сдавливал шею приготовленным для этого шнурком, причинив несовместимые с жизнью ранения, повлекшие ее смерть на месте происшествия, при этом шестеро малолетних детей погибшей остались без матери", - говорится в сообщении.