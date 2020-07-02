Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573777399.html
Жителя Архангельска будут судить за убийство матери шестерых детей
Следователи в Архангельской области завершили расследование дела об убийстве матери шести детей в кафе Архангельска, в котором обвиняется ранее судимый... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:10
архангельский областной суд
архангельская область
архангельск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200414/1570026237.html
https://ria.ru/20200602/1572337316.html
архангельская область
архангельск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
архангельский областной суд, архангельская область, архангельск, происшествия

Жителя Архангельска будут судить за убийство матери шестерых детей

11:10 02.07.2020
1396
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области завершили расследование дела об убийстве матери шести детей в кафе Архангельска, в котором обвиняется ранее судимый 26-летний житель города, похитивший после убийства деньги и товары на 21 тысячу рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В убийстве многодетной матери обвиняют 26-летнего Олега Ярополова, ему также предъявлено обвинение в разбое. Следователи установили, что ночью 22 октября прошлого года Ярополов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в кафе "24 Часа" в Архангельске.
Полицейский автомобиль
14 апреля, 13:53
Житель Саратова зверски убил топором своих мать и бабушку
"Дождавшись, когда из кафе уйдут посетители и он останется один с женщиной-продавцом, с целью хищения имущества напал на нее, нанес стеклянной бутылкой и колюще-режущим предметом множественные удары в область головы, шеи, груди и живота потерпевшей, при этом сдавливал шею приготовленным для этого шнурком, причинив несовместимые с жизнью ранения, повлекшие ее смерть на месте происшествия, при этом шестеро малолетних детей погибшей остались без матери", - говорится в сообщении.
С места происшествия Ярополов скрылся, похитив деньги, алкоголь, сигареты и другие вещи на общую сумму более 21 тысячи рублей. В тот же день он был задержан, вину в совершении преступлений не признал. "Однако она доказана собранными по делу доказательствами, часть похищенного изъята в ходе обыска в его квартире", - пояснили в прокуратуре.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
Полицейский
2 июня, 11:58
В Петербурге ученика колледжа заподозрили в убийстве матери
3100230
Обсудить 0
Архангельский областной судАрхангельская областьАрхангельскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Руки в наручниках
Житель Челябинска убил девушку, отказавшуюся выйти за него замуж
Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
В Красногорске рассказали о состоянии девочки, на которую упала бутылка
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Омбудсмен рассказала подробности инцидента с девочкой в Красногорске
Фисташки
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бросившую дочь на дороге жительницу Кемерово признали невменяемой
Руки в наручниках
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
Евгений Примаков
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова
Военный эксперт Владимир Неелов
Военного эксперта приговорили к семи годам колонии за госизмену
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
СК завершил расследование дела мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Забайкалье предъявили обвинение подозреваемым в убийстве подростка
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Волочкова просит перенести в Москву рассмотрение дела о поездке в Дивеево
Слоны
В Ботсване двое выросло количество загадочных смертей слонов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит видео с ребенком, разнимающим с ножом пьяную пару
Грустный мальчик сидит на лестнице
В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
Лента новостейМолния