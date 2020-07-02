https://ria.ru/20200702/1573777286.html
Крашенинников призвал развивать дистанционное голосование
Нужно изучить возможности дальнейшего развития электронного голосования в РФ, расширив его ещё на ряд субъектов, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:08
2020-07-02T11:08
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
павел крашенинников
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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конституция рф, павел крашенинников, владимир путин, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Нужно изучить возможности дальнейшего развития электронного голосования в РФ, расширив его ещё на ряд субъектов, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
"Нам надо посмотреть, как развивать дистанционное голосование. Не только в двух субъектах (проводить), но и дальше идти", - сказал Крашенинников РИА Новости.
Также он положительно оценил проведение общероссийского голосования в течение недели. "Я не уверен, что по всему голосованию (надо) делать неделю. Но нам надо все проанализировать", - сказал он.
Результат голосования Крашенинников оценил как хороший.
"Оцениваю, что получились удачные поправки, нам удалось донести суть этих поправок, для чего они нужны. Очень правильно, что смогли донести суть этих поправок. Очень правильно, что смогли развести это голосование, потому что была боязнь санитарной безопасности. Но мне кажется, санитарная безопасность обеспечила, безусловно, безопасность правовую, легитимность данного документа. Граждане выбирали, когда легче им голосовать", - сказал парламентарий.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.