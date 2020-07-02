Крашенинников призвал развивать дистанционное голосование

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нужно изучить возможности дальнейшего развития электронного голосования в РФ, расширив его ещё на ряд субъектов, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Нужно изучить возможности дальнейшего развития электронного голосования в РФ, расширив его ещё на ряд субъектов, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

"Нам надо посмотреть, как развивать дистанционное голосование. Не только в двух субъектах (проводить), но и дальше идти", - сказал Крашенинников РИА Новости.

Также он положительно оценил проведение общероссийского голосования в течение недели. "Я не уверен, что по всему голосованию (надо) делать неделю. Но нам надо все проанализировать", - сказал он.

Результат голосования Крашенинников оценил как хороший.

"Оцениваю, что получились удачные поправки, нам удалось донести суть этих поправок, для чего они нужны. Очень правильно, что смогли донести суть этих поправок. Очень правильно, что смогли развести это голосование, потому что была боязнь санитарной безопасности. Но мне кажется, санитарная безопасность обеспечила, безусловно, безопасность правовую, легитимность данного документа. Граждане выбирали, когда легче им голосовать", - сказал парламентарий.