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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Крашенинников призвал развивать дистанционное голосование
Нужно изучить возможности дальнейшего развития электронного голосования в РФ, расширив его ещё на ряд субъектов, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:08
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
павел крашенинников
владимир путин
общество
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353
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конституция рф, павел крашенинников, владимир путин, общество

Крашенинников призвал развивать дистанционное голосование

11:08 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нужно изучить возможности дальнейшего развития электронного голосования в РФ, расширив его ещё на ряд субъектов, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Нам надо посмотреть, как развивать дистанционное голосование. Не только в двух субъектах (проводить), но и дальше идти", - сказал Крашенинников РИА Новости.
Также он положительно оценил проведение общероссийского голосования в течение недели. "Я не уверен, что по всему голосованию (надо) делать неделю. Но нам надо все проанализировать", - сказал он.
Результат голосования Крашенинников оценил как хороший.
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
Вчера, 11:05Голосование по поправкам в Конституцию
СПЧ будет следить за выявленными эпизодами нарушений на голосовании
"Оцениваю, что получились удачные поправки, нам удалось донести суть этих поправок, для чего они нужны. Очень правильно, что смогли донести суть этих поправок. Очень правильно, что смогли развести это голосование, потому что была боязнь санитарной безопасности. Но мне кажется, санитарная безопасность обеспечила, безусловно, безопасность правовую, легитимность данного документа. Граждане выбирали, когда легче им голосовать", - сказал парламентарий.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Валерий Фадеев
Вчера, 10:59Голосование по поправкам в Конституцию
В СПЧ призвали расширять практику электронного голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПавел КрашенинниковВладимир ПутинОбщество
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