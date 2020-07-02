https://ria.ru/20200702/1573777183.html
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:06
2020-07-02T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_d90514f7d23b0158561bcab164453ddf.jpg
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_d90514f7d23b0158561bcab164453ddf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9cb40d1535be43560bf690229ce16c75.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_271:0:2319:2048_1400x0_80_0_0_7e5081003739575f5a98a87f183ca3f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, общество