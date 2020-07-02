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В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:06
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

11:06 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента
Врачи у постели пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи у постели пациента. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зафиксировано 13 272 случая COVID-19, из них 224 – за последние сутки.
"Состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжелое, 116 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 695 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 7737 человек. За последние сутки скончались шесть пациентов, таким образом число летальных случаев достигло 107.
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