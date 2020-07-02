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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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СПЧ будет следить за выявленными эпизодами нарушений на голосовании
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировал большого числа серьезных нарушений на голосовании по поправкам в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:05
голосование по поправкам в конституцию
валерий фадеев
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий фадеев, конституция рф, владимир путин, политика

СПЧ будет следить за выявленными эпизодами нарушений на голосовании

11:05 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировал большого числа серьезных нарушений на голосовании по поправкам в конституцию, за развитием ситуации в московском районе Раменки продолжат следить, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Что касается собственно голосования, сбоев, каких-то нареканий, серьезных нарушений по-прежнему, включая сегодняшний день, Совет по правам человека, коллеги мои, которые работали в регионах, серьезных нарушений в каком-то значительном количестве не выявили", - рассказал Фадеев в ходе пресс-брифинга.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
1 июля, 21:43Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова заявила о четырех нарушениях во время голосования по поправкам
"Есть несколько более или менее серьезных эпизодов на избирательных участках. В частности, вы знаете ситуацию в районе московском Раменки. Там пока, по предварительным данным, видеокамерами зафиксирован вброс… Мы за этим тоже будем следить, чтобы ни один подобный сбой не прошел безнаказанно. Система избирательная должна стать идеально чистой", - добавил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюВалерий ФадеевКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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