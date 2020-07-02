СПЧ будет следить за выявленными эпизодами нарушений на голосовании

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировал большого числа серьезных нарушений на голосовании по поправкам в конституцию, за развитием ситуации в московском районе Раменки продолжат следить, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Что касается собственно голосования, сбоев, каких-то нареканий, серьезных нарушений по-прежнему, включая сегодняшний день, Совет по правам человека, коллеги мои, которые работали в регионах, серьезных нарушений в каком-то значительном количестве не выявили", - рассказал Фадеев в ходе пресс-брифинга.
"Есть несколько более или менее серьезных эпизодов на избирательных участках. В частности, вы знаете ситуацию в районе московском Раменки. Там пока, по предварительным данным, видеокамерами зафиксирован вброс… Мы за этим тоже будем следить, чтобы ни один подобный сбой не прошел безнаказанно. Система избирательная должна стать идеально чистой", - добавил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.