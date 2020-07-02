СПЧ будет следить за выявленными эпизодами нарушений на голосовании

"Есть несколько более или менее серьезных эпизодов на избирательных участках. В частности, вы знаете ситуацию в районе московском Раменки. Там пока, по предварительным данным, видеокамерами зафиксирован вброс… Мы за этим тоже будем следить, чтобы ни один подобный сбой не прошел безнаказанно. Система избирательная должна стать идеально чистой", - добавил он.