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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573777099.html
ОП зафиксировала 205 сообщений о несоблюдении стандарта голосования
Общественная палата РФ зафиксировала 205 сообщений о несоблюдении стандартов проведения голосования в ходе общероссийского голосования по поправкам в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:04
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
конституция рф
олег михеев
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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лидия михеева, конституция рф, олег михеев, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

ОП зафиксировала 205 сообщений о несоблюдении стандарта голосования

11:04 02.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ зафиксировала 205 сообщений о несоблюдении стандартов проведения голосования в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию, из них подтвердилось только два, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"Зафиксировано было 205 сообщений о несоблюдении пунктов стандарта (голосования - ред.). Из них подтвердилось два сообщения", - сообщила Михеева ходе пресс-брифинга.
На горячую линию ОП РФ, как уточнила глава палаты, поступило 260 обращений и вопросов от граждан.
Она также отметила большое число наблюдателей на голосовании.
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"От 18 политических партий было 236 272 человека. Практически 300 тысяч человек среди общественных наблюдателей составили самовыдвиженцы, люди, не относящиеся ни к какой из политических партий, представители общественных организаций. Конечно, для всей системы общественных палат это весьма впечатляющий результат. Это свидетельствует об огромном интересе россиян к важному историческому моменту и об их желании добиться максимального соблюдения законодательства", — рассказала Михеева.
За весь период работы ситуационного центра волонтеры, по ее словам, отработали 1 680 часов. Средний возраст добровольцев — 22 года, самому молодому — 18 лет.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваКонституция РФОлег МихеевВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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