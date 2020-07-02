https://ria.ru/20200702/1573777099.html
ОП зафиксировала 205 сообщений о несоблюдении стандарта голосования
Общественная палата РФ зафиксировала 205 сообщений о несоблюдении стандартов проведения голосования в ходе общероссийского голосования по поправкам в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:04
2020-07-02T11:04
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
конституция рф
олег михеев
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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лидия михеева, конституция рф, олег михеев, владимир путин, москва, нижегородская область, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Общественная палата РФ зафиксировала 205 сообщений о несоблюдении стандартов проведения голосования в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию, из них подтвердилось только два, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева
.
"Зафиксировано было 205 сообщений о несоблюдении пунктов стандарта (голосования - ред.). Из них подтвердилось два сообщения", - сообщила Михеева
ходе пресс-брифинга.
На горячую линию ОП РФ, как уточнила глава палаты, поступило 260 обращений и вопросов от граждан.
Она также отметила большое число наблюдателей на голосовании.
"От 18 политических партий было 236 272 человека. Практически 300 тысяч человек среди общественных наблюдателей составили самовыдвиженцы, люди, не относящиеся ни к какой из политических партий, представители общественных организаций. Конечно, для всей системы общественных палат это весьма впечатляющий результат. Это свидетельствует об огромном интересе россиян к важному историческому моменту и об их желании добиться максимального соблюдения законодательства", — рассказала Михеева.
За весь период работы ситуационного центра волонтеры, по ее словам, отработали 1 680 часов. Средний возраст добровольцев — 22 года, самому молодому — 18 лет.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы
и Нижегородской области
. Оно проходило с 25 по 30 июня.