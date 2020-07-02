ОП зафиксировала 205 сообщений о несоблюдении стандарта голосования

"От 18 политических партий было 236 272 человека. Практически 300 тысяч человек среди общественных наблюдателей составили самовыдвиженцы, люди, не относящиеся ни к какой из политических партий, представители общественных организаций. Конечно, для всей системы общественных палат это весьма впечатляющий результат. Это свидетельствует об огромном интересе россиян к важному историческому моменту и об их желании добиться максимального соблюдения законодательства", — рассказала Михеева.