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Минздрав Украины призвал избежать вспышек других инфекций во время COVID
Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек других инфекций во время РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:04
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
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виктор ляшко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

Минздрав Украины призвал избежать вспышек других инфекций во время COVID

11:04 02.07.2020
89
© РИА Новости / СтрингерМашина скорой на Украине
Машина скорой на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Машина скорой на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек других инфекций во время пандемии коронавируса.
"Хочу призвать всех - вакцинируйтесь. Сейчас идет активная разработка вакцин от коронавируса… Мы не должны допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций во время эпидемии коронавирусной болезни. Мы должны помнить: взрослые - каждые 10 лет - дифтерия и столбняк. Дети - гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция. Вакцинируйтесь, защищайте себя и детей. Вместе мы победим все проблемы, в том числе и эпидемического профиля", - сказал Ляшко на брифинге в четверг.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 45 887 случаев COVID-19, скончались 1185 человек, 20 053 пациента выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
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