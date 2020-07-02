Минздрав Украины призвал избежать вспышек других инфекций во время COVID

"Хочу призвать всех - вакцинируйтесь. Сейчас идет активная разработка вакцин от коронавируса… Мы не должны допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций во время эпидемии коронавирусной болезни. Мы должны помнить: взрослые - каждые 10 лет - дифтерия и столбняк. Дети - гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция. Вакцинируйтесь, защищайте себя и детей. Вместе мы победим все проблемы, в том числе и эпидемического профиля", - сказал Ляшко на брифинге в четверг.