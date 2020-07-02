Минздрав Украины призвал избежать вспышек других инфекций во время COVID

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек других инфекций во время пандемии коронавируса.
"Хочу призвать всех - вакцинируйтесь. Сейчас идет активная разработка вакцин от коронавируса… Мы не должны допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций во время эпидемии коронавирусной болезни. Мы должны помнить: взрослые - каждые 10 лет - дифтерия и столбняк. Дети - гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция. Вакцинируйтесь, защищайте себя и детей. Вместе мы победим все проблемы, в том числе и эпидемического профиля", - сказал Ляшко на брифинге в четверг.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 45 887 случаев COVID-19, скончались 1185 человек, 20 053 пациента выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.