В Оренбуржье планируют создать особую экономическую зону

ОРЕНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. В Оренбуржье планируется создать особую экономическую зону, которая расположится в Орске и в Соль- Илецке, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"В федеральное министерство экономического развития направлена заявка на создание в Оренбуржье особой экономической зоны площадью более двухсот гектаров. Предлагается ее расположить на двух подготовленных для реализации инвестиционных проектов участках: в Орске и в Соль-Илецке", - отмечается в сообщении.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в комментарии журналистам сообщил, что на площадке в Соль-Илецке будут размещены предприятия обрабатывающей промышленности. в том числе - по переработке сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Оренбургской области. В первую очередь продукция будет ориентирована на экспорт. Также здесь предлагается создать комплекс транспортно-логистических центров для сортировки и переработки ввозимых в Россию товаров.

Площадка в Орске будет ориентирована на цветную металлургию, машиностроение, нефтехимию, горнодобывающую, пищевую и лёгкую промышленность.

"Нам важно сформировать собственные региональные преимущества для инвесторов. Открытие особой экономической зоны в регионе позволит создать порядка двух тысяч новых рабочих мест - это очень актуально. Конечно, работы много, и эффект будет не сиюминутный. Это проект на годы вперед", - цитирует пресс-служба Паслера.