https://ria.ru/20200702/1573776859.html
В Оренбуржье планируют создать особую экономическую зону
В Оренбуржье планируется создать особую экономическую зону, которая расположится в Орске и в Соль- Илецке, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:19
2020-07-02T11:19
оренбургская область
денис паслер
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. В Оренбуржье планируется создать особую экономическую зону, которая расположится в Орске и в Соль- Илецке, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.
"В федеральное министерство экономического развития направлена заявка на создание в Оренбуржье особой экономической зоны площадью более двухсот гектаров. Предлагается ее расположить на двух подготовленных для реализации инвестиционных проектов участках: в Орске и в Соль-Илецке", - отмечается в сообщении.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
в комментарии журналистам сообщил, что на площадке в Соль-Илецке будут размещены предприятия обрабатывающей промышленности. в том числе - по переработке сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Оренбургской области. В первую очередь продукция будет ориентирована на экспорт. Также здесь предлагается создать комплекс транспортно-логистических центров для сортировки и переработки ввозимых в Россию товаров.
Площадка в Орске будет ориентирована на цветную металлургию, машиностроение, нефтехимию, горнодобывающую, пищевую и лёгкую промышленность.
"Нам важно сформировать собственные региональные преимущества для инвесторов. Открытие особой экономической зоны в регионе позволит создать порядка двух тысяч новых рабочих мест - это очень актуально. Конечно, работы много, и эффект будет не сиюминутный. Это проект на годы вперед", - цитирует пресс-служба Паслера.
Минэкономразвития РФ рассматривает подобные заявки в течение года. В связи с этим плановый срок создания особой экономической зоны в Оренбуржье – конец текущего года- начало 2021 года.