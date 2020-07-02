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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В СПЧ призвали расширять практику электронного голосования
Практику электронного голосования нужно расширять, она может быть примером для других стран, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:59
голосование по поправкам в конституцию
валерий фадеев
конституция рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
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общество
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РИА Новости
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353
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валерий фадеев, конституция рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, москва, общество

В СПЧ призвали расширять практику электронного голосования

10:59 02.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Практику электронного голосования нужно расширять, она может быть примером для других стран, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
"Очень большое количество граждан решило проголосовать вот таким современным способом. Много дискуссий по этому поводу, и то, что голосование прошло так удачно, успешно, скорее, работает в пользу тех, кто выступает за массовое электронное голосование. Возможно, надо расширять. По итогам голосования мы еще будем проводить анализ, высказывать свою точку зрения. Но я считаю, что это вполне современно, я бы сказал, служит таким примером для других стран, как нужно проводить голосование", — рассказал Фадеев на пресс-брифинге.
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Очень важно, по мнению главы СПЧ, что результаты электронного голосования в Москве очень близки к тому, что показало традиционное голосование по бюллетеням.
"Тоже говорили, вот, электронное голосование — это молодежь, она будет против конституции. Нет, она не против конституции, она за поправки в конституцию", — отметил Фадеев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
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Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюВалерий ФадеевКонституция РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Владимир ПутинМоскваОбщество
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