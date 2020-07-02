В СПЧ призвали расширять практику электронного голосования

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Практику электронного голосования нужно расширять, она может быть примером для других стран, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
"Очень большое количество граждан решило проголосовать вот таким современным способом. Много дискуссий по этому поводу, и то, что голосование прошло так удачно, успешно, скорее, работает в пользу тех, кто выступает за массовое электронное голосование. Возможно, надо расширять. По итогам голосования мы еще будем проводить анализ, высказывать свою точку зрения. Но я считаю, что это вполне современно, я бы сказал, служит таким примером для других стран, как нужно проводить голосование", — рассказал Фадеев на пресс-брифинге.
Очень важно, по мнению главы СПЧ, что результаты электронного голосования в Москве очень близки к тому, что показало традиционное голосование по бюллетеням.
"Тоже говорили, вот, электронное голосование — это молодежь, она будет против конституции. Нет, она не против конституции, она за поправки в конституцию", — отметил Фадеев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.