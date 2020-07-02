В СПЧ призвали расширять практику электронного голосования

"Очень большое количество граждан решило проголосовать вот таким современным способом. Много дискуссий по этому поводу, и то, что голосование прошло так удачно, успешно, скорее, работает в пользу тех, кто выступает за массовое электронное голосование. Возможно, надо расширять. По итогам голосования мы еще будем проводить анализ, высказывать свою точку зрения. Но я считаю, что это вполне современно, я бы сказал, служит таким примером для других стран, как нужно проводить голосование", — рассказал Фадеев на пресс-брифинге.