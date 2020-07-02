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Возле офиса Зеленского третий день протестуют шахтеры
Шахтеры третий день протестуют возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют выплатить задолженность по заработной плате,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:58
владимир зеленский
киев
украина
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РИА Новости
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60
владимир зеленский, киев, украина

Возле офиса Зеленского третий день протестуют шахтеры

10:58 02.07.2020
420
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Шахтеры третий день протестуют возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют выплатить задолженность по заработной плате, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате во вторник возле офиса президента. В среду они хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после чего произошла потасовка.

"Начался третий день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Сейчас у офиса президента", - написал Волынец на своей странице в Facebook.

На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом президента и стучат касками. Также они держат в руках флаги профсоюза и плакаты с призывом дать им работу и "прекратить уничтожать угольную отрасль".
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Участники акции протеста шахтеров у здания администрации президента Украины в Киеве
1 июля, 13:22
Возле офиса Зеленского произошла потасовка между шахтерами и полицией
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Владимир ЗеленскийКиевУкраина
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