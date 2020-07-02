Возле офиса Зеленского третий день протестуют шахтеры

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Шахтеры третий день протестуют возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют выплатить задолженность по заработной плате, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате во вторник возле офиса президента. В среду они хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после чего произошла потасовка.
"Начался третий день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Сейчас у офиса президента", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом президента и стучат касками. Также они держат в руках флаги профсоюза и плакаты с призывом дать им работу и "прекратить уничтожать угольную отрасль".
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.