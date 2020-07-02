Возле офиса Зеленского третий день протестуют шахтеры

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Шахтеры третий день протестуют возле здания офиса президента Владимира Зеленского в Шахтеры третий день протестуют возле здания офиса президента Украины Киеве , они требуют выплатить задолженность по заработной плате, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате во вторник возле офиса президента. В среду они хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после чего произошла потасовка.

"Начался третий день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Сейчас у офиса президента", - написал Волынец на своей странице в Facebook.

На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом президента и стучат касками. Также они держат в руках флаги профсоюза и плакаты с призывом дать им работу и "прекратить уничтожать угольную отрасль".