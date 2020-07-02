Яровая прокомментировала итоги голосования по поправкам в Конституцию

"Ощущение радости и гордости за Россию и всех нас, граждан России. Решение, принятое гражданами страны о поправках в Конституцию, имеет судьбоносное значение", - заявила журналистам Яровая, комментируя предварительные итоги голосования.

"Конечно, это укрепляет нашу страну и подтверждает общее настроение на успех и уверенный взгляд в будущее... В современной геополитике, порой агрессивной и недобросовестной, гражданами России сделана мощная заявка на успех", - убеждена депутат.