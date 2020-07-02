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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573776503.html
Яровая прокомментировала итоги голосования по поправкам в Конституцию
Поддержка поправки в Конституцию имеет судьбоносное значение, россияне сделали мощную заявку на успех в порой агрессивной и недобросовестной геополитике,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:55
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
госдума рф
ирина яровая
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, конституция рф, госдума рф, ирина яровая, политика

Яровая прокомментировала итоги голосования по поправкам в Конституцию

10:55 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Поддержка поправки в Конституцию имеет судьбоносное значение, россияне сделали мощную заявку на успех в порой агрессивной и недобросовестной геополитике, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%. Как отмечала Памфилова, в ЦИК не поступало жалоб на серьезные нарушения во время голосования
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
"Ощущение радости и гордости за Россию и всех нас, граждан России. Решение, принятое гражданами страны о поправках в Конституцию, имеет судьбоносное значение", - заявила журналистам Яровая, комментируя предварительные итоги голосования.
"Конечно, это укрепляет нашу страну и подтверждает общее настроение на успех и уверенный взгляд в будущее... В современной геополитике, порой агрессивной и недобросовестной, гражданами России сделана мощная заявка на успех", - убеждена депутат.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФГосдума РФИрина ЯроваяПолитика
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