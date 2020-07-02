https://ria.ru/20200702/1573776472.html
В Калужской области поправки к Конституции поддержали 70,17% избирателей
Поправки к Конституции РФ поддержали 70,17% жителей Калужской области, против высказались 28,99% избирателей, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:54
2020-07-02T10:55
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
калужская область
политика
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калужская область
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, калужская область, политика