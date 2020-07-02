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В Москве на следующей неделе температура может превысить 30 градусов
Температура на следующей неделе в Москве может превысить отметку в 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:53
татьяна позднякова
москва
общество
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РИА Новости
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татьяна позднякова, москва, общество

В Москве на следующей неделе температура может превысить 30 градусов

10:53 02.07.2020
1030
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТемпература 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Температура на следующей неделе в Москве может превысить отметку в 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Начиная с понедельника мы ждем, что осадки прекратятся, будет преобладать переменная облачность без осадков. Температура воздуха вновь приблизится к отметке в 30 градусов. А в середине следующей недели может и превысить отметку в 30 градусов", - рассказала Позднякова.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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