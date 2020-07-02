В Москве на следующей неделе температура может превысить 30 градусов

"Начиная с понедельника мы ждем, что осадки прекратятся, будет преобладать переменная облачность без осадков. Температура воздуха вновь приблизится к отметке в 30 градусов. А в середине следующей недели может и превысить отметку в 30 градусов", - рассказала Позднякова.