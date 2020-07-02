https://ria.ru/20200702/1573776347.html
В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:51
2020-07-02T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_d76c3800d84cb64efffe20e147eb1f89.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_642dc178db062be7d84b141c31cbdab7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве
в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19
.
"В столице подтверждено 662 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это примерно в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, 7 мая, когда было зафиксировано 6703 случая коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 42,9% среди новых выявленных заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 11,6% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Еще 9,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.