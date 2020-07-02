В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса

"В столице подтверждено 662 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это примерно в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, 7 мая, когда было зафиксировано 6703 случая коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 42,9% среди новых выявленных заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 11,6% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Еще 9,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.