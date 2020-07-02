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В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса

10:51 02.07.2020
2007
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В столице подтверждено 662 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это примерно в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, 7 мая, когда было зафиксировано 6703 случая коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 42,9% среди новых выявленных заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 11,6% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Еще 9,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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