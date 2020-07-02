Волочкова просит перенести в Москву рассмотрение дела о поездке в Дивеево

Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что Волочкова и ее спутник будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. Волочкова привлекается по двум административным статьям: по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ее водитель – только по последней, он 30 июня попросил перенести рассмотрение дела в Москву.