Волочкова просит перенести в Москву рассмотрение дела о поездке в Дивеево

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова заявила ходатайство о рассмотрении по месту жительства в Москве дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что Волочкова и ее спутник будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. Волочкова привлекается по двум административным статьям: по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ее водитель – только по последней, он 30 июня попросил перенести рассмотрение дела в Москву.
"Волочкова направила в нижегородский суд ходатайства о рассмотрении административных материалов по месту жительства в Москве. Ходатайства будут рассмотрены судом 3 июля 2020 года в Дивеевском районном суде", - сообщили агентству в пресс-службе.
Волочкова ранее заявила РИА Новости, что не знала о карантине в селе Дивеево. В пресс-службе регионального управления МВД на это агентству указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.
В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным на 30 июня, в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.