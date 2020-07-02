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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области число жертв коронавируса достигло 101
Еще два человека с коронавирусом скончались за последние сутки в Новосибирской области, общее число летальных случаев достигло 101, сообщает в четверг... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:50
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область

В Новосибирской области число жертв коронавируса достигло 101

10:50 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Еще два человека с коронавирусом скончались за последние сутки в Новосибирской области, общее число летальных случаев достигло 101, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
По данным оперативного штаба на утро 2 июля, в регионе зарегистрировано 6177 случаев инфицирования СOVID-19 (+92 за последние сутки), включая 370 детей, 3714 пациентов выписаны с выздоровлением(+96 за сутки)
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"Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек", - говорится в сообщении.
В штабе сообщают, что в отделениях реанимации находятся 85 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 14 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2371. В больницы районов области госпитализирован 661 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
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Всего в Новосибирской области провели более 210 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 955 жителей региона, 25811 человек сняты с меднаблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНовосибирскНовосибирская область
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