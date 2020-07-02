В Новосибирской области число жертв коронавируса достигло 101

НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Еще два человека с Еще два человека с коронавирусом скончались за последние сутки в Новосибирской области , общее число летальных случаев достигло 101, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

По данным оперативного штаба на утро 2 июля, в регионе зарегистрировано 6177 случаев инфицирования СOVID-19 (+92 за последние сутки), включая 370 детей, 3714 пациентов выписаны с выздоровлением(+96 за сутки)

"Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек", - говорится в сообщении.

В штабе сообщают, что в отделениях реанимации находятся 85 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 14 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2371. В больницы районов области госпитализирован 661 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели более 210 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 955 жителей региона, 25811 человек сняты с меднаблюдения.