Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

"Мы будем находиться вблизи атмосферных фронтов, поэтому безусловно без осадков не будет. Наиболее интенсивный дождь может пройти в ночь на субботу. На все дни у нас переменная облачность, местами кратковременные дожди, с количеством осадков в дневные часы от 0 до 10 миллиметров, больше может быть только в ночь на 4 июля", - рассказала Позднякова.