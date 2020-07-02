Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дожди и температура до плюс 28 ожидаются в Москве в выходные, наиболее интенсивный дождь может пройти в ночь на субботу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Мы будем находиться вблизи атмосферных фронтов, поэтому безусловно без осадков не будет. Наиболее интенсивный дождь может пройти в ночь на субботу. На все дни у нас переменная облачность, местами кратковременные дожди, с количеством осадков в дневные часы от 0 до 10 миллиметров, больше может быть только в ночь на 4 июля", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в преддверии выходных, в пятницу, температура в Москве будет на отметке плюс 28 - плюс 30, сохранится плотный юго-западный ветер. Четвертого июля, в субботу, ночью ожидается 16-18 градусов тепла, дневная температура - 26-28 градусов. Небольшое снижение обусловлено тем, что пройдет холодный фронт и ветер сменится на северо-западный.
"Пятого июля - облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температурный фон практически не изменится: максимальная температура останется на уровне 26-28 градусов, и ночи будут довольно теплые - около 18 градусов", - добавила синоптик.