В Госдуме попросили не запрещать продажу продуктов в тару покупателя

В документе поясняется, что действующие санитарно-эпидемиологические правила разрешают продажу продовольственных товаров в тару покупателя при соблюдении определенных требований, однако Роспотребнадзор разработал проект постановления, которым предлагается установить запрет на продажу нефасованного товара.

"Комитет полагает необходимым отменить несоответствие предлагаемого в проекте постановления подхода приоритетам государственной политики в сфере обращения с отходами и просит Вас рассмотреть возможность доработки вышеуказанного ведомственного акта в части снижения объемов образования одноразовых упаковки и тары на объектах розничной торговли при реализации товаров потребителям", - говорится в письме за подписью главы комитета Владимира Бурматова (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).

Отмечается, что за последнее десятилетие рост твердых коммунальных отходов в России увеличился на 40%, при этом доля отходов, образующихся из одноразовых упаковки и тары, может достигать до 30-40%. Кроме того, 95% отходов поступают на полигоны и несанкционированные свалки. Неконтролируемый рост отходов и низкая доля использования вторичного сырья негативно воздействует на окружающую среду и здоровье населения, указывает комитет.