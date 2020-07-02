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В Госдуме попросили не запрещать продажу продуктов в тару покупателя
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды просит Роспотребнадзор не запрещать продажу продовольственных товаров в тару потребителя, чтобы не... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:49
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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РИА Новости
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество

В Госдуме попросили не запрещать продажу продуктов в тару покупателя

10:49 02.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосетитель у прилавка гипермаркета
Посетитель у прилавка гипермаркета
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Посетитель у прилавка гипермаркета . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды просит Роспотребнадзор не запрещать продажу продовольственных товаров в тару потребителя, чтобы не провоцировать рост отходов из одноразовой упаковки, следует из письма комитета, направленного в ведомство.
В документе поясняется, что действующие санитарно-эпидемиологические правила разрешают продажу продовольственных товаров в тару покупателя при соблюдении определенных требований, однако Роспотребнадзор разработал проект постановления, которым предлагается установить запрет на продажу нефасованного товара.
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"Комитет полагает необходимым отменить несоответствие предлагаемого в проекте постановления подхода приоритетам государственной политики в сфере обращения с отходами и просит Вас рассмотреть возможность доработки вышеуказанного ведомственного акта в части снижения объемов образования одноразовых упаковки и тары на объектах розничной торговли при реализации товаров потребителям", - говорится в письме за подписью главы комитета Владимира Бурматова (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
Отмечается, что за последнее десятилетие рост твердых коммунальных отходов в России увеличился на 40%, при этом доля отходов, образующихся из одноразовых упаковки и тары, может достигать до 30-40%. Кроме того, 95% отходов поступают на полигоны и несанкционированные свалки. Неконтролируемый рост отходов и низкая доля использования вторичного сырья негативно воздействует на окружающую среду и здоровье населения, указывает комитет.
"Являясь связующим звеном между производителями и потребителями, предприятия розничной торговли способны формировать устойчивую модель безотходного товарооборота. Мировой опыт розничной торговли подтверждает эффективность предотвращения образования отходов через сокращение одноразовой упаковки", - говорится в документе.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
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