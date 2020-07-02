Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573775860.html
Новосибирский облизбирком утвердил итоги голосования по поправкам
Избирательная комиссия Новосибирской области в четверг на заседании утвердила окончательные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ: за высказались... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:47
голосование по поправкам в конституцию
андрей травников
конституция рф
новосибирск
новосибирская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1400x0_80_0_0_b7967a618b103cc245635ddcc9c8f945.jpg
https://ria.ru/20200702/1573772757.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1400x0_80_0_0_b7967a618b103cc245635ddcc9c8f945.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_3957da5bd4ac9e049f4ab2ab2f3520c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_8b01c61dc27b0cb40bd9631c718e4f54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей травников, конституция рф, новосибирск, новосибирская область, политика

Новосибирский облизбирком утвердил итоги голосования по поправкам

10:47 02.07.2020
261
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Конституция РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Новосибирской области в четверг на заседании утвердила окончательные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ: за высказались 67,58%, против – 31,3% избирателей при общей явке 47,79%, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.
"Избирательная комиссия Новосибирской области сегодня провела заседание и подписала протокол об итогах голосования... В течение этого периода, в течение семи дней проголосовало более миллиона избирателей – 1 034 355 человек", - сказала она, уточнив, что в целом по области явка составила 47,79%, а в областном центре Новосибирске - 35,17%.
Благо констатировала, что в Новосибирской области 698 857 участников голосования (67,58%) высказались за принятие поправок в Конституцию РФ, против проголосовали 323 674 человека или 31,3%. В Новосибирске за поправки проголосовали 62,33% избирателей, а против - 36,94%.
"Голосование проходило под широким общественным наблюдением... Можно сказать, что абсолютно легитимно на территории Новосибирской области завершился этот важный процесс", - добавила глава областного избиркома.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил жителей региона за достаточно высокую явку на голосование. Он сообщил, что около 500 тысяч человек 1 июля также поставили свою подпись за присвоение Новосибирску почетного звания "Город трудовой доблести".
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Вчера, 09:59Голосование по поправкам в Конституцию
Политологи прокомментировали первые итоги голосования по поправкам
301002
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюАндрей ТравниковКонституция РФНовосибирскНовосибирская областьПолитика
Рекомендуем
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Пензенской области 85,25% избирателей поддержали поправки в Конституцию
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Тамбовской области 87,41% жителей поддержали поправки к Конституции
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
В Москве поправки в Конституцию поддержали 65,29% избирателей
Работа информационного центра ЦИК России
В Калужской области поправки к Конституции поддержали 70,17% избирателей
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
В Саратовской области поправки поддержали 82,24% избирателей
Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН
Избирком рассказал о результатах по участку, где голосовал Путин
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Явка на голосовании в Москве составила чуть меньше 56%
Посетитель у прилавка гипермаркета
В Госдуме попросили не запрещать продажу продуктов в тару покупателя
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
СПЧ будет следить за выявленными эпизодами нарушений на голосовании
Машина скорой помощи
В Новосибирской области число жертв коронавируса достигло 101
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая прокомментировала итоги голосования по поправкам в Конституцию
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Глава СПЧ объяснил, почему в НАО выступили против поправок в Конституцию
Работа информационного центра ЦИК России
В КБР за поправки к Конституции проголосовали 85,52% избирателей
Работа информационного центра ЦИК России
На Ямале не зафиксировали нарушений на голосовании по поправкам
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
Иностранные эксперты сравнили голосование в Крыму с праздником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением
Лента новостейМолния