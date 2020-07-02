Новосибирский облизбирком утвердил итоги голосования по поправкам

НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Новосибирской области в четверг на заседании утвердила окончательные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ: за высказались 67,58%, против – 31,3% избирателей при общей явке 47,79%, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.
"Избирательная комиссия Новосибирской области сегодня провела заседание и подписала протокол об итогах голосования... В течение этого периода, в течение семи дней проголосовало более миллиона избирателей – 1 034 355 человек", - сказала она, уточнив, что в целом по области явка составила 47,79%, а в областном центре Новосибирске - 35,17%.
Благо констатировала, что в Новосибирской области 698 857 участников голосования (67,58%) высказались за принятие поправок в Конституцию РФ, против проголосовали 323 674 человека или 31,3%. В Новосибирске за поправки проголосовали 62,33% избирателей, а против - 36,94%.
"Голосование проходило под широким общественным наблюдением... Можно сказать, что абсолютно легитимно на территории Новосибирской области завершился этот важный процесс", - добавила глава областного избиркома.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил жителей региона за достаточно высокую явку на голосование. Он сообщил, что около 500 тысяч человек 1 июля также поставили свою подпись за присвоение Новосибирску почетного звания "Город трудовой доблести".