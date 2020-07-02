Новосибирский облизбирком утвердил итоги голосования по поправкам

Благо констатировала, что в Новосибирской области 698 857 участников голосования (67,58%) высказались за принятие поправок в Конституцию РФ, против проголосовали 323 674 человека или 31,3%. В Новосибирске за поправки проголосовали 62,33% избирателей, а против - 36,94%.