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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573775755.html
В Саратовской области поправки поддержали 82,24% избирателей
По итогам обработки 100% протоколов за поправки в конституцию в Саратовской области проголосовали 82,24% избирателей, против высказались 16,98%, сообщили РИА... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:51
владимир путин
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
саратовская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
владимир путин, москва, нижегородская область, конституция рф, саратовская область, политика

В Саратовской области поправки поддержали 82,24% избирателей

10:51 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
© РИА Новости / Павел Лисицын
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. По итогам обработки 100% протоколов за поправки в конституцию в Саратовской области проголосовали 82,24% избирателей, против высказались 16,98%, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
"По итогам обработки 100% протоколов, за высказались 82,24%, против — 16,98%", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что явка составила 76,98%. Всего в регионе зарегистрировано 1 446 168 избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Вчера, 09:59Голосование по поправкам в Конституцию
Политологи прокомментировали первые итоги голосования по поправкам
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинМоскваНижегородская областьКонституция РФСаратовская областьПолитика
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