https://ria.ru/20200702/1573775755.html
В Саратовской области поправки поддержали 82,24% избирателей
По итогам обработки 100% протоколов за поправки в конституцию в Саратовской области проголосовали 82,24% избирателей, против высказались 16,98%, сообщили РИА... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:51
2020-07-02T10:51
владимир путин
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
саратовская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, нижегородская область, конституция рф, саратовская область, политика