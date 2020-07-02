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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573775712.html
В Пензенской области 85,25% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Поправки к Конституции РФ поддержали 85,25% жителей Пензенской области, против высказались 14,3% избирателей, сообщили РИА Новости в областном избиркоме после... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:52
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
пензенская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, пензенская область, политика

В Пензенской области 85,25% избирателей поддержали поправки в Конституцию

10:43 02.07.2020 (обновлено: 10:52 02.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Поправки к Конституции РФ поддержали 85,25% жителей Пензенской области, против высказались 14,3% избирателей, сообщили РИА Новости в областном избиркоме после обработки 100% протоколов.
"Количество голосов "за" - 683 244, это 85,25%, и "нет" - 114 588, это 14,3%. Явка составила 76,46%" - сказала собеседница агентства.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПензенская областьПолитика
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