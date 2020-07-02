На Ямале не зафиксировали нарушений на голосовании по поправкам

МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Избирком Ненецкого округа, единственного региона в РФ, проголосовавшего против поправок к конституции, не зафиксировал нарушений и жалоб в ходе голосования, сообщили РИА Новости в окружном избиркоме.
"Нарушений и жалоб не зафиксировано", - сказала собеседница агентства.
Согласно данным окружного избиркома, за поправки проголосовали 44,42%, против – 54,57% избирателей региона. Поправки не поддержали более 60% жителей Нарьян-Мара (61,61%), за высказались 37,55%, в Заполярном районе 49,97% избирателей высказались против, 48,9% - за.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.