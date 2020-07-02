На Ямале не зафиксировали нарушений на голосовании по поправкам

МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Избирком Ненецкого округа, единственного региона в РФ, проголосовавшего против поправок к конституции, не зафиксировал нарушений и жалоб в ходе голосования, сообщили РИА Новости в окружном избиркоме.