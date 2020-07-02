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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573775626.html
На Ямале не зафиксировали нарушений на голосовании по поправкам
Избирком Ненецкого округа, единственного региона в РФ, проголосовавшего против поправок к конституции, не зафиксировал нарушений и жалоб в ходе голосования,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:45
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
заполярный район
нарьян-мар
общество
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заполярный район
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, владимир путин, заполярный район, нарьян-мар, общество

На Ямале не зафиксировали нарушений на голосовании по поправкам

10:41 02.07.2020 (обновлено: 10:45 02.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Избирком Ненецкого округа, единственного региона в РФ, проголосовавшего против поправок к конституции, не зафиксировал нарушений и жалоб в ходе голосования, сообщили РИА Новости в окружном избиркоме.
"Нарушений и жалоб не зафиксировано", - сказала собеседница агентства.
Согласно данным окружного избиркома, за поправки проголосовали 44,42%, против – 54,57% избирателей региона. Поправки не поддержали более 60% жителей Нарьян-Мара (61,61%), за высказались 37,55%, в Заполярном районе 49,97% избирателей высказались против, 48,9% - за.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Вчера, 09:59Голосование по поправкам в Конституцию
Политологи прокомментировали первые итоги голосования по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинЗаполярный районНарьян-МарОбщество
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