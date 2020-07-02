https://ria.ru/20200702/1573775603.html
В Тамбовской области 87,41% жителей поддержали поправки к Конституции
Поправки к Конституции РФ поддержали 87,41% жителей Тамбовской области, против высказались 11,99% избирателей, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:41
2020-07-02T10:44
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
тамбовская область
политика
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https://ria.ru/20200702/1573752985.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, тамбовская область, политика