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В Крыму за сутки подтвердили коронавирус у восьми человек
Коронавирус за последние сутки подтвердился у восьми человек в Крыму, выздоровели трое, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым

В Крыму за сутки подтвердили коронавирус у восьми человек

10:39 02.07.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки подтвердился у восьми человек в Крыму, выздоровели трое, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здоровых лиц, один - при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 520 человек, при этом за последние сутки - трое.
По данным крымского минздрава, за минувшие сутки один человек с диагнозом COVID-19 скончался. Общее число умерших пациентов достигло 29 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
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