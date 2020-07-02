В Крыму за сутки подтвердили коронавирус у восьми человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки подтвердился у восьми человек в Крыму, выздоровели трое, сообщил глава республики Коронавирус за последние сутки подтвердился у восьми человек в Крыму, выздоровели трое, сообщил глава республики Сергей Аксенов

"Подтверждено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здоровых лиц, один - при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 520 человек, при этом за последние сутки - трое.

По данным крымского минздрава, за минувшие сутки один человек с диагнозом COVID-19 скончался. Общее число умерших пациентов достигло 29 человек.