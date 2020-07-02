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Спецрейс из Москвы в Амстердам запланирован на 4 июля
Вывозной рейс из Москвы в Амстердам для граждан Нидерландов и граждан других государств ЕС, а также людей с видом на жительство в этой стране состоится 4 июля,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:38
аэрофлот
москва
нидерланды
шереметьево (аэропорт)
амстердам
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москва
нидерланды
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэрофлот, москва, нидерланды, шереметьево (аэропорт), амстердам

Спецрейс из Москвы в Амстердам запланирован на 4 июля

10:38 02.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вывозной рейс из Москвы в Амстердам для граждан Нидерландов и граждан других государств ЕС, а также людей с видом на жительство в этой стране состоится 4 июля, сообщили в посольстве Нидерландов в РФ.
"В субботу 4 июля авиакомпания "Аэрофлот" вылетает по маршруту Москва-Амстердам (SU2694)", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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АэрофлотМоскваНидерландыШереметьево (аэропорт)Амстердам
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