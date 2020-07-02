Спецрейс из Москвы в Амстердам запланирован на 4 июля

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вывозной рейс из Москвы в Амстердам для граждан Нидерландов и граждан других государств ЕС, а также людей с видом на жительство в этой стране состоится 4 июля, сообщили в посольстве Нидерландов в РФ.
"В субботу 4 июля авиакомпания "Аэрофлот" вылетает по маршруту Москва-Амстердам (SU2694)", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.