Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573775378.html
В Москве выявили 662 новых случая COVID-19
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 662, Подмосковье — 317, Ханты-Мансийском автономном округе — 266, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
иркутская область
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:48:2948:1324_1400x0_80_0_0_19c9f1fc967d58e83a6b1223df591a5b.jpg
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
иркутская область
республика крым
нижегородская область
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:48:2948:1324_1400x0_80_0_0_19c9f1fc967d58e83a6b1223df591a5b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_709:0:2870:1621_1400x0_80_0_0_b6122c5549fb14f286834e96f45ab86c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_704:0:2752:2048_1400x0_80_0_0_f0d8c64f60a4c2d4d277eacb74a0d5a4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, иркутская область, республика крым, нижегородская область, севастополь, общество

В Москве выявили 662 новых случая COVID-19

10:37 02.07.2020
351
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой
Медик у машины скорой
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 662, Подмосковье — 317, Ханты-Мансийском автономном округе — 266, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 662, 2. Московская область - 317, 3. Ханты-Мансийский АО - 266", - говорится в сообщении.
Также за сутки 258 случаев заболевания отмечены в Санкт-Петербурге, 243 — в Иркутской области, 234 — в Нижегородской области.
Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Крыму — семь, Еврейской автономной области — два, Севастополе — один.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьИркутская областьРеспублика КрымНижегородская областьСевастопольОбщество
Рекомендуем
Медик в машине скорой помощи
В России за сутки умерли 147 человек с COVID-19
Москва
В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса
Палаты медицинского стационара
В России за сутки 6047 человек выздоровели от COVID-19
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом
Машина скорой медицинской помощи
В Москве выявили 611 новых случаев COVID-19
Денис Проценко
Главврач рассказал, сколько пациентов проходят лечение в Коммунарке
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В Москве рассказали, как формируются цены на тесты к COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Россия начала экспорт лекарства от коронавируса
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
В Москве на следующей неделе температура может превысить 30 градусов
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
В Москве поправки в Конституцию поддержали 65,29% избирателей
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве за сутки выявили 745 случаев заражения коронавирусом
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся более 420 пациентов с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением
Лента новостейМолния