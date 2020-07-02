https://ria.ru/20200702/1573775378.html
В Москве выявили 662 новых случая COVID-19
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 662, Подмосковье — 317, Ханты-Мансийском автономном округе — 266, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:37
2020-07-02T10:37
распространение нового коронавируса
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ханты-мансийский автономный округ
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московская область (подмосковье)
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ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
иркутская область
республика крым
нижегородская область
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:48:2948:1324_1400x0_80_0_0_19c9f1fc967d58e83a6b1223df591a5b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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