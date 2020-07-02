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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Прироста новых выявленных случаев коронавируса за сутки нет в двух регионах России - Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьшие темпы в Москве (0,3%) и РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:35
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса

10:35 02.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прироста новых выявленных случаев коронавируса за сутки нет в двух регионах России - Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьшие темпы в Москве (0,3%) и Севастополе (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Москва - 0,3%, 3. Севастополь - 0,4%, 4. Московская область, Республика Дагестан - 0,5%, 5. Республика Ингушетия - 0,6%", - говорится в сообщении.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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