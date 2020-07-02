Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Банки — участники Системы быстрых платежей запустили новый сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, банка "Русский стандарт" и Райффайзенбанка.
Раньше через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах или дохода от инвестиций. Для b2c-перевода не нужны реквизиты, достаточно сообщить юридическому лицу номер мобильного телефона, к которому привязан счет в банке.
Первую операцию провели "Русский cтандарт" и ВТБ, перечислившие заем от микрофинансовой организации клиенту. Сервис b2c-переводов также доступен клиентам Райффайзенбанка, Росбанк и Московский кредитный банк работают над внедрением такой функции. Сбербанк отказался от комментариев, другие крупные банки не ответили на запрос.
Систему быстрых платежей запустили в начале прошлого года. На первом этапе стали возможны переводы по номеру телефона между физическими лицами, затем переводы от физических лиц юридическим, в основном для оплаты товаров и услуг.
В дальнейшем планируется подключить переводы физическим лицам от государства (пенсии и социальные выплаты) и наоборот (платежи за ЖКХ, оплата штрафов, госпошлин). Сейчас к системе подключены все значимые банки.
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