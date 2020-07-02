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Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Банки — участники Системы быстрых платежей запустили новый сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона. Об этом... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:59
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русский стандарт (банк)
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система быстрых платежей (сбп)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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райффайзенбанк, русский стандарт (банк), московский кредитный банк, росбанк, сбербанк россии, втб, россия, система быстрых платежей (сбп), общество, экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

10:34 02.07.2020 (обновлено: 13:59 02.07.2020)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Банки — участники Системы быстрых платежей запустили новый сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, банка "Русский стандарт" и Райффайзенбанка.
Раньше через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах или дохода от инвестиций. Для b2c-перевода не нужны реквизиты, достаточно сообщить юридическому лицу номер мобильного телефона, к которому привязан счет в банке.
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Первую операцию провели "Русский cтандарт" и ВТБ, перечислившие заем от микрофинансовой организации клиенту. Сервис b2c-переводов также доступен клиентам Райффайзенбанка, Росбанк и Московский кредитный банк работают над внедрением такой функции. Сбербанк отказался от комментариев, другие крупные банки не ответили на запрос.
Систему быстрых платежей запустили в начале прошлого года. На первом этапе стали возможны переводы по номеру телефона между физическими лицами, затем переводы от физических лиц юридическим, в основном для оплаты товаров и услуг.
В дальнейшем планируется подключить переводы физическим лицам от государства (пенсии и социальные выплаты) и наоборот (платежи за ЖКХ, оплата штрафов, госпошлин). Сейчас к системе подключены все значимые банки.
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РайффайзенбанкРусский стандарт (банк)Московский кредитный банкРосбанкСбербанк РоссииВТБРоссияСистема быстрых платежей (СБП)ОбществоЭкономика
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