Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Раньше через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах или дохода от инвестиций. Для b2c-перевода не нужны реквизиты, достаточно сообщить юридическому лицу номер мобильного телефона, к которому привязан счет в банке.