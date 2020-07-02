https://ria.ru/20200702/1573774712.html
В России выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 6760 заболевших COVID-19, выздоровели 6047 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:31
2020-07-02T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796915_0:0:3024:1702_1400x0_80_0_0_718e28c6911316a9972d2a14ceb4b1ec.jpg
https://ria.ru/20200702/1573738738.html
Егор Панкратов
Можете успокоится. Страна обнулилась...)))))
43
Ne Znakomka
Мне кажется здесь идет соревнование между странами кто кого перегонит по числу «зараженных»😂
20
30
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796915_0:0:3024:1702_1400x0_80_0_0_718e28c6911316a9972d2a14ceb4b1ec.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796915_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_fbdd65e68f7b90dc0bd596674799536a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796915_726:0:2564:1838_1400x0_80_0_0_61d3d9f1a92888c181afd3628bb88d4c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество