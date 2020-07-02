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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 6760 заболевших COVID-19, выздоровели 6047 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796915_0:0:3024:1702_1400x0_80_0_0_718e28c6911316a9972d2a14ceb4b1ec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

В России выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом

10:31 02.07.2020 (обновлено: 12:01 02.07.2020)
24302
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА 2 июл — РИА Новости. В России выявили 6760 заболевших COVID-19, выздоровели 6047 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва по-прежнему лидирует по суточному приросту: в столице зарегистрировано 662 новых случая, в Подмосковье — 317, в Ханты-Мансийском административном округе — 266, в Санкт-Петербурге — 258.
Москва
Вчера, 08:00Распространение нового коронавируса
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Симптомов заболевания нет у 32,1 процента человек. Скончались 147 пациентов (на 69 летальных исходов меньше, чем накануне).
Вчера сообщалось о 6556 новых случаях COVID-19. Таким образом, число заразившихся SARS-CoV-2 в России превысило 661 тысячу, из них 9683 скончались, вылечились более 428 тысяч.
Согласно статистике ВОЗ, всего в мире насчитывается свыше 10,3 миллиона инфицированных, почти 508 тысяч скончались. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
Популярные комментарии
Можете успокоится. Страна обнулилась...)))))
2 июля, 10:34
Егор Панкратов
71610217
Мне кажется здесь идет соревнование между странами кто кого перегонит по числу «зараженных»😂
2 июля, 10:34
NZNe Znakomka
613127
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