Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573774582.html
Явка на голосовании в Москве составила чуть меньше 56%
Общая явка на голосовании по поправкам к конституции в Москве составила чуть меньше 56%, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:36
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:90:3024:1790_1400x0_80_0_0_4ee9381dacd270d36bdf39a78db939b5.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:90:3024:1790_1400x0_80_0_0_4ee9381dacd270d36bdf39a78db939b5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_83e296f378cf5eaf15283fc8ae2a2b99.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c80aed98a2f1032f7aa4553c5992c262.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

Явка на голосовании в Москве составила чуть меньше 56%

10:30 02.07.2020 (обновлено: 10:36 02.07.2020)
240
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Общая явка на голосовании по поправкам к конституции в Москве составила чуть меньше 56%, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Чуть меньше 56%", - сказал Реут, отвечая на вопрос, какова общая явка по Москве.
Он добавил, что по электронному голосованию явка составляет 93,14%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
340132
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПолитика
Рекомендуем
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
В Москве поправки в Конституцию поддержали 65,29% избирателей
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Тамбовской области 87,41% жителей поддержали поправки к Конституции
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Глава СПЧ объяснил, почему в НАО выступили против поправок в Конституцию
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Пензенской области 85,25% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Работа информационного центра ЦИК России
В Калужской области поправки к Конституции поддержали 70,17% избирателей
Конституция РФ
Новосибирский облизбирком утвердил итоги голосования по поправкам
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Наблюдатели отметили эффективность избирательной системы России
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
В Саратовской области поправки поддержали 82,24% избирателей
Палаты медицинского стационара
В России за сутки 6047 человек выздоровели от COVID-19
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН
Избирком рассказал о результатах по участку, где голосовал Путин
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России/ Голосование по поправкам в Конституцию РФ в госпиталях COVID-19
ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции
Медик у машины скорой
В Москве выявили 662 новых случая COVID-19
Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней
В посольстве в Австрии 39,36% россиян поддержали поправки в Конституцию
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая прокомментировала итоги голосования по поправкам в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением
Лента новостейМолния