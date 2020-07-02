https://ria.ru/20200702/1573774582.html
Явка на голосовании в Москве составила чуть меньше 56%
Общая явка на голосовании по поправкам к конституции в Москве составила чуть меньше 56%, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:30
2020-07-02T10:36
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика