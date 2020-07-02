https://ria.ru/20200702/1573774442.html
В Мьянме число погибших при оползне увеличилось до 113
Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 113... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:28
2020-07-02T10:28
мьянма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/90992/15/909921527_0:0:2288:1288_1400x0_80_0_0_f10b15d425c5f028c7c7def1ec336d5d.jpg
https://ria.ru/20200604/1572453173.html
https://ria.ru/20200510/1571249725.html
мьянма
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/90992/15/909921527_0:0:2288:1288_1400x0_80_0_0_f10b15d425c5f028c7c7def1ec336d5d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/90992/15/909921527_231:0:2258:1520_1400x0_80_0_0_12bbe0b1658ecab502e28bc240f22660.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/90992/15/909921527_485:0:2005:1520_1400x0_80_0_0_118c4fabccf9d84982d61f532c628111.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, в мире
БАНГКОК, 2 июл – РИА Новости.
Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы
увеличилось до 113 человек, сообщает на своей странице в соцсети Facebook мьянманский департамент пожарной охраны, также исполняющий функции службы чрезвычайных ситуаций.
"Последняя информация об оползне в Пхакане: 113 погибших. Продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате оползня, сошедшего утром в четверг, погибли более 50 человек.
Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.
Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускают к работе также и индивидуальных старателей, часто селящихся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели.