В Мьянме число погибших при оползне увеличилось до 113

БАНГКОК, 2 июл – РИА Новости. Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 113 человек, сообщает на своей странице в соцсети Facebook мьянманский департамент пожарной охраны, также исполняющий функции службы чрезвычайных ситуаций.

"Последняя информация об оползне в Пхакане: 113 погибших. Продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате оползня, сошедшего утром в четверг, погибли более 50 человек.

Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.