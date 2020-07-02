Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - могли принять участие в дистанционном голосовании, оно проходило с 25 по 30 июня.
В Москве поправки в Конституцию поддержали 65,29% избирателей
10:34 02.07.2020 (обновлено: 10:39 02.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве. Архивное фото