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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве поправки в Конституцию поддержали 65,29% избирателей
Поправки в конституцию в Москве поддержали 65,29% избирателей, 33,98% проголосовали против, следует из предварительных итогов голосования, опубликованных на... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:39
владимир путин
нижегородская область
мосгоризбирком
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451224_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9b93d289ef2948f53e8871df5458eab1.jpg
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РИА Новости
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353
60
владимир путин, нижегородская область, мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

В Москве поправки в Конституцию поддержали 65,29% избирателей

10:34 02.07.2020 (обновлено: 10:39 02.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поправки в конституцию в Москве поддержали 65,29% избирателей, 33,98% проголосовали против, следует из предварительных итогов голосования, опубликованных на сайте Мосгоризбиркома.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - могли принять участие в дистанционном голосовании, оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
15200414
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинНижегородская областьМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПолитика
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