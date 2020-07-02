Глава Приморья через инстаграм раздает щенков акита-ину

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко объявил в Глава Приморья Олег Кожемяко объявил в инстаграме , что отдаст в добрые руки шестерых щенков акита-ину, родившихся у его собак.

"Месяц назад в нашей семье случилось вот такое пушистое чудо — на свет появились шесть щенков акита-ину. В этот раз четыре беленьких щенка, двое — с черно-тигровым окрасом. Малыши активные и очень любознательные. Наблюдать за ними одно удовольствие", — прокомментировал Кожемяко видео с щенками.

Он добавил, что в следующие два месяца щенкам сделают все необходимые прививки, после чего их раздадут семьям, которые любят животных.

Губернатор предложил тем, кто хочет получить щенка, писать ему в личные сообщения и комментарии.

"Мы все посмотрим и по итогу выберем пять семей, к которым отправятся жить пушистики", — добавил он.