https://ria.ru/20200702/1573774163.html
Глава Приморья через инстаграм раздает щенков акита-ину
Глава Приморья Олег Кожемяко объявил в инстаграме, что отдаст в добрые руки шестерых щенков акита-ину, родившихся у его собак. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:22
2020-07-02T11:36
домашние животные
олег кожемяко
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домашние животные, олег кожемяко, общество
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости.
Глава Приморья Олег Кожемяко объявил в инстаграме
, что отдаст в добрые руки шестерых щенков акита-ину, родившихся у его собак.
"Месяц назад в нашей семье случилось вот такое пушистое чудо — на свет появились шесть щенков акита-ину. В этот раз четыре беленьких щенка, двое — с черно-тигровым окрасом. Малыши активные и очень любознательные. Наблюдать за ними одно удовольствие", — прокомментировал Кожемяко видео с щенками.
Он добавил, что в следующие два месяца щенкам сделают все необходимые прививки, после чего их раздадут семьям, которые любят животных.
Губернатор предложил тем, кто хочет получить щенка, писать ему в личные сообщения и комментарии.
"Мы все посмотрим и по итогу выберем пять семей, к которым отправятся жить пушистики", — добавил он.
Кожемяко не в первый раз раздает щенков через инстаграм. В ноябре прошлого года он нашел хозяев для собак акита-ину, а в 2018-м, когда был губернатором Сахалина, разыграл трех щенков от мареммо-абруццких овчарок среди тех, кто пришлет лучший рецепт семейного счастья.