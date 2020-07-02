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Глава Приморья через инстаграм раздает щенков акита-ину
Глава Приморья Олег Кожемяко объявил в инстаграме, что отдаст в добрые руки шестерых щенков акита-ину, родившихся у его собак. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:36
домашние животные
олег кожемяко
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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домашние животные, олег кожемяко, общество

Глава Приморья через инстаграм раздает щенков акита-ину

10:22 02.07.2020 (обновлено: 11:36 02.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко
Олег Кожемяко
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко объявил в инстаграме, что отдаст в добрые руки шестерых щенков акита-ину, родившихся у его собак.
"Месяц назад в нашей семье случилось вот такое пушистое чудо — на свет появились шесть щенков акита-ину. В этот раз четыре беленьких щенка, двое — с черно-тигровым окрасом. Малыши активные и очень любознательные. Наблюдать за ними одно удовольствие", — прокомментировал Кожемяко видео с щенками.
Он добавил, что в следующие два месяца щенкам сделают все необходимые прививки, после чего их раздадут семьям, которые любят животных.
Губернатор предложил тем, кто хочет получить щенка, писать ему в личные сообщения и комментарии.
"Мы все посмотрим и по итогу выберем пять семей, к которым отправятся жить пушистики", — добавил он.
Кожемяко не в первый раз раздает щенков через инстаграм. В ноябре прошлого года он нашел хозяев для собак акита-ину, а в 2018-м, когда был губернатором Сахалина, разыграл трех щенков от мареммо-абруццких овчарок среди тех, кто пришлет лучший рецепт семейного счастья.
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домашние животныеОлег КожемякоОбщество
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