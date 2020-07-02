https://ria.ru/20200702/1573774110.html
В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой
В подмосковном городе Красногорске возбудили уголовное дело после того, как на девочку упала бутылка, брошенная с 23-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:20
2020-07-02T13:19
эльмира хаймурзина
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
происшествия
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https://ria.ru/20180328/1517466898.html
Сергей Макаров
В моей парадной по социалке получила квартиру семья алкоголиков. Они уже несколько лет периодически выкидывают из окна на тротуар всякие вещи, включая стеклотару. Это везение, что до сих пор никому не попало по голове..
14
Игорь Громов
А кто решил что по неосторожности? Может они специально метили. Типа давай, видишь? Попадёшь? -Да запроста.
12
8
красногорск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
Опубликовано видео инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка.
2020-07-02T10:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльмира хаймурзина, следственный комитет россии (ск рф), красногорск, происшествия