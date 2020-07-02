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В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой
В подмосковном городе Красногорске возбудили уголовное дело после того, как на девочку упала бутылка, брошенная с 23-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:19
эльмира хаймурзина
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
происшествия
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В моей парадной по социалке получила квартиру семья алкоголиков. Они уже несколько лет периодически выкидывают из окна на тротуар всякие вещи, включая стеклотару. Это везение, что до сих пор никому не попало по голове..
14
А кто решил что по неосторожности? Может они специально метили. Типа давай, видишь? Попадёшь? -Да запроста.
12
8
красногорск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
Опубликовано видео инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка.
2020-07-02T10:20
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РИА Новости
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эльмира хаймурзина, следственный комитет россии (ск рф), красногорск, происшествия

В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой

10:20 02.07.2020 (обновлено: 13:19 02.07.2020)
7569
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В подмосковном городе Красногорске возбудили уголовное дело после того, как на девочку упала бутылка, брошенная с 23-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Московской области.
Инцидент произошел возле дома № 5 на бульваре Космонавтов в микрорайоне Изумрудные холмы. Как рассказала мэр города Эльмира Хаймурзина, один из жителей выбросил из окна пакет с мусором, в котором была бутылка. В этот момент внизу проходила молодая семья с четырехлетней девочкой. Бутылка попала ребенку в голову.
Сейчас девочка находится в реанимации, ей сделали операцию.
Инцидент расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ее максимальная санкция — ограничение свободы на три года либо арест на шесть месяцев.
Пока что следствие выяснило, что на балконе находились трое детей, один из них и сбросил пакет с мусором, который стоял на полу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли осколки и другие предметы.
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Эльмира ХаймурзинаСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскПроисшествия
Популярные комментарии
В моей парадной по социалке получила квартиру семья алкоголиков. Они уже несколько лет периодически выкидывают из окна на тротуар всякие вещи, включая стеклотару. Это везение, что до сих пор никому не попало по голове..
2 июля, 10:59
Сергей Макаров
301550
А кто решил что по неосторожности? Может они специально метили. Типа давай, видишь? Попадёшь? -Да запроста.
2 июля, 15:13
Игорь Громов
1200000
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