В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой

Инцидент расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ее максимальная санкция — ограничение свободы на три года либо арест на шесть месяцев.

Пока что следствие выяснило, что на балконе находились трое детей, один из них и сбросил пакет с мусором, который стоял на полу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли осколки и другие предметы.