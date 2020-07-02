Роскачество рассказало о новых правилах маркировки питьевой воды

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роскачество рассказало о правилах маркировки упакованной питьевой воды, которые производители обязаны соблюдать в соответствии с новым техрегламентом по ее безопасности.

Согласно техрегламенту ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (вступил в силу с января 2019 года), маркировка должна содержать следующую информацию: наименование питьевой воды, ее происхождение или способ обработки.

Переходный период для подготовки к требованиям техрегламента завершился 1 июля. Согласно новому техрегламенту, питьевая вода делится на природную минеральную воду (столовую, лечебно-столовую и лечебную), а также питьевую - купажированную, обработанную, природную, питьевую воду для детского питания и искусственно минерализованную питьевую воду.

Использовать в названии воды ссылку на какие-либо географические указания, не имея на то оснований, с 1 июля стало незаконно, указывает Роскачество в своем сообщении. Ее название может представлять собой наименование городского или сельского поселения, местности, природные условия которых определяют свойства воды, при условии, что она добывается в пределах такого географического объекта.

В маркировке природной минеральной воды должен быть обозначен номер скважины с указанием месторождения или наименование источника, в случае с обработанной питьевой водой - информация о способе обработки и методе обеззараживания.

Новый техрегламент ввел ряд правил обработки воды: в частности, для природной минеральной и природной питьевой разрешается применять способы, которые не изменяют содержание и соотношение катионов (кальция, магния, натрия и калия), анионов (гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов), а также биологически активных компонентов. Применение препаратов хлора для обработки питьевой воды не допускается.