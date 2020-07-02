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Роскачество рассказало о новых правилах маркировки питьевой воды
Роскачество рассказало о правилах маркировки упакованной питьевой воды, которые производители обязаны соблюдать в соответствии с новым техрегламентом по ее... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:40
роскачество
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роскачество, евразийский экономический союз, общество

Роскачество рассказало о новых правилах маркировки питьевой воды

10:40 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняБутылки с питьевой водой
Бутылки с питьевой водой
© РИА Новости / Владимир Песня
Бутылки с питьевой водой. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роскачество рассказало о правилах маркировки упакованной питьевой воды, которые производители обязаны соблюдать в соответствии с новым техрегламентом по ее безопасности.
Согласно техрегламенту ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (вступил в силу с января 2019 года), маркировка должна содержать следующую информацию: наименование питьевой воды, ее происхождение или способ обработки.
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Переходный период для подготовки к требованиям техрегламента завершился 1 июля. Согласно новому техрегламенту, питьевая вода делится на природную минеральную воду (столовую, лечебно-столовую и лечебную), а также питьевую - купажированную, обработанную, природную, питьевую воду для детского питания и искусственно минерализованную питьевую воду.
Использовать в названии воды ссылку на какие-либо географические указания, не имея на то оснований, с 1 июля стало незаконно, указывает Роскачество в своем сообщении. Ее название может представлять собой наименование городского или сельского поселения, местности, природные условия которых определяют свойства воды, при условии, что она добывается в пределах такого географического объекта.
В маркировке природной минеральной воды должен быть обозначен номер скважины с указанием месторождения или наименование источника, в случае с обработанной питьевой водой - информация о способе обработки и методе обеззараживания.
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Новый техрегламент ввел ряд правил обработки воды: в частности, для природной минеральной и природной питьевой разрешается применять способы, которые не изменяют содержание и соотношение катионов (кальция, магния, натрия и калия), анионов (гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов), а также биологически активных компонентов. Применение препаратов хлора для обработки питьевой воды не допускается.
Для производства питьевой воды для детского питания должна использоваться только столовая природная минеральная или природная питьевая вода. При производстве обработанной питьевой воды допускается применение любых технологий водоподготовки, включая использование реагентов, говорится в сообщении.
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РоскачествоЕвразийский экономический союзОбщество
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